KAKVE REČI DIMITROVA O NOVAKU ĐOKOVIĆU: On je NAJVEĆI kojeg je ovaj sport video!

Briljirao je Grigor Dimitrov na otvaranju 137. izdanja Vimbldona protiv našeg Dušana Lajovića, komotno ga pobedivši u tri seta. Kako je jedna od glavnih medijskih tema prve nedelje da li treba revidirati format mečeva na Slemovima sa tri na dva dobijena, Dimitrov deli svoje mišljenje:

- Tako je – kako je, ako mene pitate, jer je to esencija Grend Slema po meni, a pogotovo sada kad sam ih odigrao toliko puno. Mislim da je to lepota ovog formata, jer morate da pobedite 7 mečeva na tri dobijena seta uz dan pauze između njih, što svakako pomaže. Iskreno, nisam nikad ni mislio da Grend Slem treba da bude drugačiji - kaže on.

Alkaraz je prozvao Novaka supermenom po povratku na teren posle samo 3 nedelje od operacije.

Šta vi mislite o tome – i Novaku uopšte?

- Šta bih rekao? On je najveći kojeg je ovaj sport video. Trenutno su nešto teža vremena za njega, ali ako su njemu teška vremena da bude drugi ili treći na svetu, ne bih se bunio da takva teška vremena i mene snađu (smeh). To je Novak. Uvek nađe način da se vrati iz teških situacija - iskren je Bugarin.

- Veoma je rigorozan sa svojim rasporedom, sa načinom pripreme. Uvek je spreman da se podigne. On je jedan od retkih koji su sposobni da rade na svojoj psihičkoj snazi i to mu je omogućilo da postane gigant - zaključuje “Griša”.

Zanimljivo je bilo čuti ga na temu sujeverja – odnosno koliko je to prisutno kod njega…

- Pokušao sam da promenim svoj odnos prema sujverju proteklih godina, nastojao da sebi to predstavim kao mit, da je zaista bilo previše toga. Ali onda sebe uhvatim kako radim iste stvari, da se tuširam na istom mestu, koristim iste svlačionice To ne mogu da promenim, ali sam nastojao da promenim neke druge stvari. Ponekad samog sebe zamajavate igranjem nekih malih igrica, jer je to valjda neizbežno kada niste direktno uključeni u radni proces. Dok radim, ipak nastojim da budem konsistentan i čvrst do maksimuma. To za mene nije sujerverje, već nešto čega sam izuzetno svestan - insistira Dimitrov.

Kurir sport / Vuk Brajović

BONUS VIDEO:

00:26 Novak Đoković na terenu