DILEME NEMA - EVO ŠTA JE NOVAKU POTREBNO ZA USPEH! Đoković kreće po osmi Vimbldon! Ove stvari MORA DA RADI, u suprotnom...

Nije baš više ni tako mlad kvalifikant Vit Kopriva – koga je žreb izabrao da testira najboljeg igrača svih vremena posle prve hirurške intervencije koju je imao na kolenu (a tek druge uopšte) u svojoj karijeri.

Dvadeset sedam godina ima 123. igrač sveta (najbolji rang 111.) isti rang koji je “krasio” Luku Nardija kada je načinio jedno od najvećih iznenađenja teniske scene pobedom nad Novakom na ovogodišnjem Mastersu u Indijan Velsu. Osvajač tek 3 čelendžer turnira u karijeri je na travi Vimbldona do sada proveo 6 sati i 32 minuta imao je ceo vikend da se “osveži” pred svoj prvi nastup na ikoničnom Centralnom terenu najvažnijeg turnira sezone, ali je pitanje da li će uspeti da se odupre tome da ga tenzija prilikom izlaska pred preko 10 hiljada najizbirljvijih poznavalaca tenisa na svetu “proguta” i blokira da pruži konsistentniji otpor sedmostrukom osvajaču ovog turnira.

Čak i u dosadašnjoj sezoni “za zaborav” Đoković ima skor od 18 pobeda i 6 poraza, a prvi protivnik čak 9 poraza više na isti broj mečeva – iako je u glavni žreb ušao sa tri čiste pobede u kvalifikacijama. Kopriva na travi nastupa tek od 2022. i ova godina mu je do sada bila ubedljivo najuspešnija (3-0, a pre 1-1 odnosno 0-1). Đoković je i ove godine odlučio da jedini nastup pre Vimbldona na travi bude učešće na egzibiciji elitnog privatnog kluba “Harlingem” (Medvedev pobeđen 2-0), ali je kroz niz “test-mečeva” na terenima Vimbldona stekao dovoljno visok nivo optimizma posle tek neki dan više od 3 nedelje posle operacije da svoje učešće na ovom turniru posmatra kroz kandidaturu za ulazak u njegovu samu završnicu. 90 mečeva je na travi Novak okončao pobedom, u tek 10 priznao protivniku da je tog dana bio bolji, i takvo impozantno trijumfalno iskustvo ga stavlja na drugi statusni nivo u odnosu na izazivača (sa 67% uspešnosti u dosadašnjim mečevima na travi).

Ono što je karakterisalo Novakovu igru kroz prošlogodišnji žreb i plasman u finale bili su izuzetno delotvoran forhend (faktor uspešnosti 9.1 u odnosu na turnirski prosek kod ostalih igrača od 7.4) i pouzdani bekhend kojim je parirao naletima protivnika, otvarao teren, igrao “kontre” i plasirao vinere posle dužih razmena (8.4 naspram prosečnih 7.1). Od saradnje sa Ivaniševićem Đoković je postao jedan od najubojitijih servera turneje (sve do ove godine, kada se pad u rezultatima i formi najčešće pripisuje lošijoj statistici pri početnim udarcima) gde je na prethodnom Vimbldonu ostvario koeficijent od 8.2 (prosek – 7.8), dok je njegov impozantni ritern na protivnikov servis još više prevazišao turnirski prosek od 6.5 sa zabeleženih 7.6.

Čak i da je danas bliži ovim prosečnim pokazateljima nego onim koji su ga doveli do neizvesnog finala 2023. Novak bi bio neviđen “bauk” za Vita, ali je pitanje da li će vretenasti Čeh uspeti da iskoristi verovatno oprezniji ulazak u meč Đokovića kako bi već u njegovoj ranoj fazi uspeo da uspostavi odigravanje dužih razmena u kojima bi testirao Novakovu kondicionu i fizičku pripremljenost i nastojao da našeg asa izmori što više. Tek ako Kopriva uspe da iznese prva dva seta do neizvesnih završnica će imati priliku da proba da “strategijom zamaranja” Novaka izbaci iz zone dominacije i komfora i natera ga da traži prečicu do osvajanja poena prečestim rizikovanjem. Pitanje je da li bi Novak mogao da iznese izazov igranja ovakvog meča u pet ili čak četiri seta, pa bi imperativ Srbinu bio da ga kompaktnom igrom ipak reši u tri.

Da bi to uradio, Đoković bi trebao da bude precizan i pouzdan pri servisima (barem 70% realizacije prvog), da riternom odgurne Čeha što dalje od osnovne linije, da što ranije “uđe u teren” i uspostavi dominaciju u razmenama kojom bi pravac i dužinu udaraca varirao tako da stalno drži protivnika pod pritiskom, i ako oseti visoki naboj samopouzdanja – izlascima na mrežu posle odličnih servisa ili snažnih dubokih forhenda volejima dođe do važnih poena i optimalno skrati njihovo trajanje.

Novak ne sme da dozvoli da se ovaj meč pretvori u festival prebacivanja, jer Londonska publika ima simpatije za autsajdere, pa bi mnogo toga u takvoj atmosferi našeg asa moglo da iritira – sa nepredvidivim posledicama. Jedna od neželjenih bi bila odlazak ovog meča u četiri ili pet setova, pa bi nas čak i pobeda u tim okolnostima mnogo više brinula nego činila spokojnim u pogledu nastavka Novakove kampanje ka drugoj nedelji turnira.

Đoković je, po opštem mišljenju teniskih analitičkih krugova, apsolutni favorit danas – ali će to morati da dokaže u okolnostima koje su retko kada bivale tako čudne za njega na jednom Grend Slemu, a naročito na (često skliskoj) travi Vimbldona…

