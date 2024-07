LJUDI PRESTAJU DA GLEDAJU, TREBA NAM PROMENA! Medvedev šokirao idejom posle pobede nad Vimbldonu: Razumem da je sprektakl, ali...

Danil Medvedev odradio je posao rutinski na startu Vimbldona, rutinski je pobedio Aleksandra Kovačevića (Amerika) za manje od dva časa igre - 6:3, 6:4, 6:2.

Naredni rival biće mu Aleksandre Miler (Francuska) i apsolutni je favorit i u tom meču. Po završetku prvog kola održao je obaveznu konferenciju za medije.

Tamo je prvo pričao o samom meču i Vimbldonu, a onda je dobio i pitanje na koje je malo duže razmišljao. Novinari su ga pitali da li više voli da igra mečeve na dva ili na tri dobijena seta.

- Uvek sam govorio da razumem zbog čega je veći spektakl kad se igra na tri dobijena seta, ali ja preferiram na dva dobijena, to je moje mišljenje. Nemam validno objašnjenje zašto, samo je to nešto što želim. Istina je da je intenzitet i mentalno i fizički veći kada se igra pet setova, tako je bilo na Australijan openu ove sezone gde sam neke mečeve dobio posle pet setova i to su neke posebne uspomene.

Upitan je i koji su njegovi razlozi za to.

- Pet setova je mnogo teže za telo, možete da se povredite. Slušao sam razne komentare i na televiziji, kad meč u pet setova traje pet sati, to je sjajno iz ugla da će ostati u istoriji. Međutim, imate recimo i meč koji je pun oscilacija, četvrti set, traje tri i po sata i mnogi prestaju da gledaju ili povremeno samo gledaju, ulaze i izlaze. Uz to je i loše za prenose, jer ne znate kada bi prethodni meč mogao da se završi, isto je i iz ugla igrača.

Nakratko je zastao, pa nastavio da priča o toj temi. Izgleda da želi da napravi revoluciju u tenisu.

- Sve to su mali detalji, zato mi je okej da se igraju tri seta. Možda bismo imali više rekorda da se igra na dva dobijena seta, jer je i to lepo. Rekao bih da sam negde između ta dva izbora, ali da naginjem malo više na tome da bude tri, a ne pet setova.

