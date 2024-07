CEO SVET TREBA DA ČUJE KAKO KIRJOS PRIČA O ĐOKOVIĆU! Gostovao je kod Novakovog MRZITELJA, a onda ga RASPAMETIO rečima o Srbinu!

Australijanac, Nik Kirjos, bio je gost kod kontroverznog voditelja, Pirsa Morgana.

Morgan je u prošlosti i te kako znao da "pljuje" Novaka Đokovića, pa je bilo zanimljivo videti i čuti kako Kirjos priča o srpskom teniseru, a Nole je bio tema tokom dobrog dela njegovog gostovanja.

Bitno je napomenuti da je Britanac, koji često javno ističe svoje stavove i mišljenje o raznim temama, ume i da promeni mišljenje, pa čak i da to javno prizna.

U slučaju Đokovića već je priznao grešku, a nakon toga je dobio lekciju upravo od Kirjosa koji je ranije već gostovao kod Pirsa. Tada mu je objasnio zbog čega je Novak "GOAT".

Sada je Australijanac opet poručio da smatra da je Đoković najveći svih vremena.

foto: Joly Victor/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Potom je Kirjos komentarisao svoje izjavu od pre nekoliko godina kada je poručio da "Đoković ima bolesnu opsesiju da ga vole".

- Nadam se da sluša ovo, jer sada kada izađe na teren nije ga briga. Ok mu je da bude negativac. Kada ljudi vrište na njega, gledao sam ga, kao da čačkaju mečku i on sve preokrene, odigra neverovatno i nemoguće ga je pobediti.

- A ranije u njegovoj karijeri sam osetio da želi da publika bude na njegovoj strani. Uvek želi da ga ljudi prihvate. Ali sada to sluša i prihvata da bude negativac. On je antiheroj u svetu tenisa. Mnogi ga vole, ali mnogi ga i ne vole i on je to prihvatio.

Morgan je pitao Kirjosa zašto ljudi ne vole Novaka.

- Možda zato što mnogo pobeđuje. Ljude zna da nervira kad neko mnogo pobeđuje. Ali mislim da nije savršen za oko kao Rodžer ili Rafa, mislim da malo izgleda zao, što se meni iskreno sviđa.

Otišao je Australijanac korak dalje i poručio da je Srbin jedan od najboljih sportista svih vremena.

- Veliki sam ljubitelj košarke, ali neverovatna stvar u vezi tenisa i zato mislim da je Novak jedan od najboljih sportista svih vremena je što svaki nedelje putuješ na drugo mesto, imaš drugu vremensku zonu, drugačiju ishranu, praktično nemaš rutinu. U svakom drugom sportu znaš gde ćeš biti, znaš kad su ti letovi, a u tenisu ništa nije sigurno. Stalno moraš da se prilagođavaš, a njegova (Novakova) sposobnost da pobeđuje u toliko različitih okolnosti je najbolje u odnosu na sve ostalo.

- Najbolja stvar je što je u stvari vrlo prizeman. Veoma je dobar momak. Kada si toliko uspešan možeš da budeš potpuni d**adžija. A on je skroz na zemlji, super smešan, zaista je šaljivdžija, urnebesan je - istakao je Kirjos.

