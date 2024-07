NOVAK OTVORIO DUŠU NA KONFERENCIJI - GOVORIO O "KRŠENJU PRAVILA": Dali su mi odobrenje, proverili smo da li imamo dozvolu

Srpski teniser Novak Đoković izjavio je posle plasmana u drugo kolo Vimbldona da je zadovoljan svojom igrom i kako se osećao na terenu.

"Dobar je osećaj pobediti. Treninzi su prošli dobro, ali meč je nešto skroz drugačije. Nisam znao kako će to izgledati i da li će koleno izdržati. Nisam mogao da zamislim bolji start", rekao je Đoković na početku konferencije za medije.

foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia

Upitan je Nole da uporedi učešće na Grend Slemu u Londonu sa onim u Parizu.

"Ne mogu da uporedim, sve je različito, različit je protivnik. Serundolo na šljaci je pretežak protivnik i kada sam zdrav. Sve je različito. Nisam imao bol koju sam imao na Rolan Garosu. Nisam baš išao na svaku loptu sto odsto u prvom setu, ali kako je odmicao meč, kretao sam se sve bolje. Jednom sam i klizao, to je bilo prvi put ove sezone na travi. Bio je test i drago mi je da sam ga prošao. Mogu da uradim te neke ekstremne poteze i to me hrabri", poručio je Nole.

PODRŠKA NAJBOLJEG SVIH VREMENA Ono što je Novak u tenisu, Roni O'Saliven je u snukeru, i upravo je najbolji snukeraš svih vremena na tribinama Centralnog terena u Londonu. "Ja sam njegov fan! Počeo sam da gledam snuker zbog njega, moj otac isto, samo sam Ronija gledao. Imao sam interakciju prvi put sa njim i bilo je sjajno. Zaista mi je drago što je to i nadam se da ćemo da odigramo snuker. Nisam dobar tu, pokušao sam, ali je teško. On je veoma dobar čovek i veoma je šaljiv", rekao je Đoković.

Tokom dana stigla je i vest da se sa Vimbldona u pojedinačnoj konkurenciji povukao Britanac Endi Marej...

"Tužna vest da se povukao iz singla, čuo sam da igra dublove... Nadam se da će igrati naredne godine, znam ga, pokušaće. Veoma je uporan, legenda igre, bivši broj jedan, igra na šljaci da bi se vratio u sami vrh. Velika inspiracija, svima nama. Veliki profesionalac. Njegov pristup je nešto za izučavanje. Gura i gleda koliko daleko može sa veštačkim kukom, to je prava inspiracija i primer za mlade koji se bune na sve i svašta. Ostavio je veliki trag, ali mi nešto govori da će nastaviti. Ima puno pravo da kaže sam kada je kraj, ali on nastavlja", rekao je Đoković.

Govorio je i o sivom stezniku, koji "razbija" belinu opreme obavezne na Vimbldonu.

foto: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Dali su mi odobrenje, naravno da smo proverili da li imamo dozvolu. Pokušali smo da pronađemo beli. Video sam Tijafoa, on je imao crni. Sivo je malo bolje, bliže beloj. Znam da nije idealno. Volim da poštujem pravila, ali dobio sam dozvolu. Rekao sam da ćemo se potruditi da nađemo za sledeći meč", rekao je Nole.

Drugi teniser sveta u drugom kolu Vimbldona igraće protiv Britanca Džejkoba Firnlija, koji je posle tri seta pobedio Španca Alehandra Mora Kanjasa.

"Moram da odradim domaći zadatak. Gledaću njegov meč i videti protiv koga igram. Nikada ne volim da igram protiv Britanaca. Za mene je najvažnije da se dobro osećam, da mi je telo u stanju da izdrži pet setova", rekoa je Đoković.

(Kurir sport)