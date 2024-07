"MOJ OTAC SRĐAN I JA SMO TO POČELI DA RADIMO ZBOG NJEGA" Novak Đoković otkrio veliku tajnu: Stalno sam ga gledao!

Novak Đoković krenuo je po titulu na Vimbldonu. Lako je prošao prvu prepreku i savladao češkog predstavnika Vita Koprivu (6:1, 6:2, 6:2) i zakazao okršaj sa Džejkobom Firnlijem (Velika Britanija) u narednoj rundi takmičenja. Pokazao je srpski igrač da povreda ne utiče na njega i da je operacija meniskusa iz Pariza prošlost.

Na tribinama su bile mnoge poznate ličnosti koje su došle da gledaju meč poput glumice Rebel Vilson i najvećeg igrača snukera svih vremena Ronija O'Salivena. On obožava srpskog igrača, često je pričao da je za njega Nole najveći ikada. Upravo je to bila jedna od tema o kojoj je srpski as pričao na konferenciji za medije.

Pitali su ga za to što je Ron bio na tribinama da ga podrži. "Ja sam njegov fan! Zbog njega sam počeo da gledam snuker, kao i moj otac Srđan. Samo sam Ronija gledao. Imali smo i interakciju po prvi put i bilo je sjajno. Drago mi je što je došao ovde i nadam se da ćemo odigrati neku partiju snukera. Probao sam, nisam toliko dobar u tome, teško je. Roni je zaista sjajan i voli da se šali", poručio je Đoković.

