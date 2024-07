NE ZNAM KAKO ĆU SE PROBUDITI UJUTRU! NADAM SE JEDNOM... Da li ove Novakove reči mogu da ZABRINU? Moglo je sve NAOPAKO da krene!

Specijalni izveštač Kurira iz Londona, Vuk Brajović

Jedno od najvažnijih pitanja koje je pratilo Novaka proteklih nedelja – a možda čak i važnije od aktuelnog nastupa na Vimbldonu – je da li će biti sposoban da se takmiči na predstojećim Olimpijskim igrama? Da li se Novak uistinu brinuo da će nastup u Parizu ostati nedosanjan san – pitali smo ga u delu konferencije za medije na srpskom.

“Da li sam bio zabrinut da neću igrati Olimpijske igre? Pa, u trenutku pre operacije nisam ništa znao. Moglo je naopako sve da krene, ništa nije bilo u mojim rukama, sve je bilo u rukama hirurga i doktora. Oni su stvarno uradili dobar posao, a od tada me prati dobar tim za rehabilitaciju koji je tu i sad sa mnom – uz moj standardni tim fizioterapeuta na čelu sa Miljanom. Svi oni rade fantastičan posao. Ja sam bio maksimalno posvećen i više sati provodio na rehabilitaciji u vežbama, na terenu i van njega poslednjih nedelja nego kad sam zdrav,” iskren je Đoković.

foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

“Imao sam veliku želju da se što pre osposobim, da budem na terenu i da se takmičim. Najviše sam to osećao zbog Vimbldona, jer je Vimbldon uvek bio taj turnir koji sam sanjao da osvajam i igram. Da nije bio Vimbldon, sigurno se ne bih ovoliko trudio. Ponavljam – da sam i pored Vimbldona imao neke indikacije koje su negativne u smislu da sam imao bilo kakve signale da je koleno bolelo, da se bilo šta desilo što bi me uverilo da stvari ne idu u dobrom pravcu - ja bih stao.”

“Nisam imao nijedan dan ili situacije u kojima bi mi se upalilo koleno ili desilo nešto slično, tako smo samo povećavali intenzitet i došli smo ovde sa idejom da probamo da se pripremimo za nastup. Nismo znali do dva, tri dana pre početka turnira da li ću stvarno igrati. To je ono što sam rekao i tako sam se osećao. Svakim danom je išlo sve bolje i bolje, igrao sam i taj egzibicioni meč sa Medvedevim koji je odlično prošao. Svaki dan sam igrao setove sa top igračima i svaki dan je bio pokazatelj da mogu. Ovaj meč je dokaz da je sve to dobro prošlo i da smo dobro procenili”, zadovoljan je Novak.

foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Da li oseća da se problemi sa kolenom ne mogu intenzivirati tokom narednih dana?

“Naravno, ne znam kako ću se probuditi sutra ujutru; nadam se – dobro. Kada se igraju mečevi na tri dobijena seta sve biva drugačije, iako je ovo bio “laganiji meč” i jedna od ubedljivijih pobeda. Međutim, kako turnir odmiče to će biti sve teže i ja sam toga svestan. Moram sa nekim stvarima mišićne prirode sada da se nosim nego što je to uobičajeno slučaj jer mišići se zatežu više nego obično da bi kompenzovali i zaštitili koleno. To će značiti da ćemo imati više rada u fizioterapeutskom smislu, ali za sada sve ide kako treba”, ohrabruje i sebe i nas Novak.

BONUS VIDEO:

00:26 Novak Đoković na terenu