POGLED U NEBO I ITALIJANSKA POSLASTICA! Šta nas sve čeka trećeg dana Vimbldona? Siner i Alkaraz izlaze na teren!

Specijalni izveštač Kurira iz Londona, Vuk Brajović

Novak je prošao, teniski svet je odahnuo – i pažnja se danas seli na „Sinerov“ deo žreba i nebo iznad Vimbldona, koje je juče „sabotiralo“ dobar deo programa takmičenja.

A u tom delu – prava italijanska poslastica u vidu tek drugog meča prvog igrača sveta i do nedavno redovnog člana Top 10 selekcije Matea Beretinija. U prvom (Toronoto 2023) Janik je bio bolji od Matea, a u današnjem će oba „teniska manekena“ (zbog njihove asocijacije sa poznatim modnim brendovima) testirati pre svega servis, ritern i snagu i preciznost igre sa osnovne linije. U meču prijatelja će se igrati „do maksimuma“ žustro i emotivno, pa bi bilo očekivano da se uz njih uživa u sjajnom tenisu barem četiri seta. Mnogo uspešniji na travi do sada je bio i stariji Beretini (45-11 u pobedama, Siner 20-10) pa bi i to mogao biti razlog za barem početnu neizvesnost.

foto: EPA-EFE/ADAM VAUGHAN

Karlos Alkaraz će danas obradovati publiku svojom pojavom na Terenu broj 1 koji slavi 100 godina od otvaranja – u lakom meču protiv Vukića, dok će se Medvedev na Centralnom ipak malo više pomučiti protiv Francuza Milera, ako protivnika ne proguta trema nastupa u ovom „hramu tenisa“ pa stvari prođu mnogo lakše po petog nosioca. Teren broj 2 će ugostiti igrače potpuno različitog temperamenta, Fonjinija i Ruda, pa bi ta hemija mogla pružiti neke nezaboravne momente (uz verovatnu pobedu Ruda u 4). Nekoliko mečeva nam izgleda dosta neujednačenim i pre njihovog početka (Pol – Virtanen, Dimitrov – Šeng, Sonego – Bautista Agut, Tijafo - Ćorić) ali će u njima „autsajderi“ imati priliku da „puste ruku“ i dokažu da nisu došli slučajno u drugo kolo Vimbldona.

foto: Shaun Brooks / Actionplus / Profimedia

Niz onih više izbalansiranih predvodi „klasik“ Vavrinka – Monfis, a slede Van de Zanšlup i Amber, Haris i Šelton, Nakašima i Tompson, Alis i Jubenks, Ženg i Štruf i Šapovalov i Altmajer. U mečevima koji bi trebali da se dovrše a da su juče započeti najinteresantniji nam je onaj između Đerea i Puja (Laslo uzeo prvi, pa izgubio drugi u taj-brejku) u kome naš igrač ima kvalitet da ga prelomi i reši bez drame u četiri seta, Ože Alijasim – Kokinakis, Tabilo – Evans, Safiulin – Serundolo, Mekdonald – Rusuvuori, Nišikori – Rindernek i Gofen – Mahač, skoro svi u dosta neizvesnoj fazi gde konačni pobednik ni izbliza nije prepoznat.

Kod dama će Londonsku publiku obradovati pojava Naomi Osake na Centralnom terenu protiv Eme Navaro (Japanka favorit uprkos tome što je Amerikanka nositeljka) i Kori Gof protiv snažne kvalifikantkinje Anke Todoni iz Rumunije (eliminisala Danilović), a naročito drugi meč povratnice u vrhunski tenis domaće igračice Eme Radukanu protiv na travi neugodne Mertens. Finalistkinja Pariza Paolini na „dvojci“ igra protiv Grete Minen (Italijanka favorit), Medison Kijz će nastojati da u dva seta „reši“ Kineskinju Vang, a nestalnu Mariju Sakari na terenu 12 očekuje Aranča Rus za moguće novo negativno iznenađenje po Grkinju. Još jedna povratnica na Slemovima je i pre povreda izvrsna Bjanka Andreesku, koja danas igra protiv Čehinje Noskove u nastojanju da eliminiše još jednu nositeljku, a naša Aleksandra Krunić svoju kampanju otvara u paru sa Aojamom a protiv Dolhajd i Kravčuk. Nekadašnja osvajačica Njujorka Stivens igra protiv na travi ove godine izvrsne mlade Ruskinje Šnajder, a posle eliminiacije braniteljke Vondrušove juče ni jednoj favoritkinji neće biti svejedno protiv koga igra, gde će Svitolina protiv Linet i Badosa protiv Fruhvirtove imati „pune ruke posla“.

Ono što nas, osim Lasla, najviše interesuje je drugi meč u karijeri Miše Kecmanovića i stamenog Grikspura – gde je Holanđanin u blagoj prednosti posle pobede u domaćem Hertogensbošu u tri paklena seta.

foto: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

I pored toga nam se čini da je sve u „timu Miomir“ dobro našpanovano za eliminaciju bilo kakvih loših sećanja na taj meč u ulazak u do sada najboilje treće kolo Vimbldona posredstvom stabilnih servisa, agilne defanzive i pametne tranzicione igre sa preciznim otvaranjem terena za vinere, umešnosti da se „miksuje“ igra kako bi viši i kabastiji protivnik osećao nelagodnost u odigravanju uzvratnih udaraca – i koncentracije pri izboru udarca uz držanje grešaka na minimumu. Borbe će sigurno biti, i to velike – pa su naše misli danas uz Mišu, Lasla i Aleks za plasman u treće, odnosno drugo kolo najvažnijeg teniskog turnira na svetu.

