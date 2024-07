"VOLEO BIH DA NAUČIM RUSKI JEZIK" Novak Đoković ZAGRMEO: To mi je velika želja!

Specijalni izveštač Kurira iz Londona, Vuk Brajović

Iako je poznavanje više jezika ne tako retka pojava među teniserima usled njihovog “nomadskog” stila života, takmičenja širom sveta i saradnje sa stručnjacima raznih nacionalnosti, Novak Đoković slovi za vanserijskog poliglotu na turneji. U vezi toga Novak kaže:

“Voleo sam da učim jezike još od malih nogu, jer tenis predstavlja sport koji zahteva konstantno putovanje i stalnu posvećenost. Čak i u juniorskim godinama se igra puno turnira u različitim delovima sveta. Mi iz Srbije nismo imali puno prilike da igramo turnire koji su na željenom nivou u tim juniorskim kategorijama u našem regionu pa smo morali da putujemo širom Evrope, Amerike, Bliskog istoka... Onda si primoran da naučiš barem engleski, a koji sam imao u školi. Imao sam i nemački, i tako samo stvorio neku jezičku osnovu. Onda sam i živeo u periodu između 12. i 16. godine kod Nikija Pilića u Nemačkoj i tu propričao nemački,” uvodi nas u ovu priču Novak.

“Engleski je univerzalno najzastupljeniji i najkorišćeniji jezik, ali tu je i italijanski koji se često koristi kroz saradnju sa ljudima koji su teniski treneri, kondicioni treneri, menadžeri iz Italije. U jednom trenutku sam bio okružen Italijanima i uvek mi se dopadao taj jezik. Imam tendenciju da učim jezike i mislim da što više jezika znaš – toliko više vrediš i više poštovanja ukazuješ i dobijaš od ljudi koji dolaze iz te zemlje ili regije u kojoj se priča taj jezik”, nastavlja on.

“Kada čovek napravi taj napor i potrudi se da nauči bar nekoliko fraza na jeziku zemlje koje posećuje to predstavlja jedan iskaz poštovanja i uvažavanje kulture i tradicije. Ja sam odrastao uz taj pristup, tako sam vaspitan i uvek sam imao želju i volju da učim jezike. Upoznavanje sa drugim jezicima se prirodno dešavalo jer se nalazite u svlačionici okruženi sa mnogo jezika i normalno je očekivati da neko želi sa tobom da malo porazgovara na tom jeziku ili da ti pomogne. Ali, jezici se danas brzo uče jer imamo veštačku inteligenciju, programe na internetu i mnogo onlajn kurseva – i potrebno da se čovek samo odluči za to i stvori vreme za učenje – ako to zaista želi, a ne da traži izgovor za suprotno”, objašnjava on.

Koji bi bio sledeći jezik koji bi Novak voleo da nauči?

“Voleo bi da naučim ruski jezik i nadam se da će mi doći malo brže s obzirom na slovenske korene između našeg i njihovog jezika. To mi je velika želja. Kada je reč o kineskom i ostalim jezicima dalekog istoka – I to bih voleo, ali je možda sad to nerealno jer su to jezici koji zahtevaju malo više vremena i više posvećenosti tom cilju”, prenosi nam Đoković.

