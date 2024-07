FEDERER DOLAZI NA VIMBLDON ZBOG ĐOKOVIĆA! Švajcarac povlači NEOČEKIVANI potez: Novak je u CENTRU PAŽNJE, mnogi će biti IZNENAĐENI!

Švajcarski teniser Rodžer Federer doputovao je u sredu u London, a prema informacijama kojima raspolaže engleski "Tajms" danas ćemo ga videti na Centralnom terenu. Ne u ulozi tenisera, nego gledaoca, tako da bi vrlo lako moglo da se dogodi da Federer uživo gleda meč Novaka Đokovića i Džejkoba Firnlija koji je danas na programu od 14.30.

Mirka Federer je recimo već bila na Centralnom terenu i gledala je meč Janika Sinera i Matea Beretinija, dok bi Federer mogao da se pojavi na tribinama na Đokovićevom meču, ako zbog nekih drugih razloga ne sačeka da srpski teniser "završi svoje". Sve će ipak zavisiti od saveta koji će mu dati marketinški stručnjaci, odnosno procene da li je pametno da gleda tenisera koji mu je "oteo" sve rekorde i koji baš na Vimbldonu želi da preuzme još jedan.

Federer je najuspešniji teniser u istoriji Vimbldona jer je osvojio osam titula, dok je Đoković trenutno izjednačen sa Samprasom koji ima sedam. Nažalost, prošle godine je zaustavljen u finalu protiv Karlosa Alkaraza, dok ove iako igra sa steznikom na kolenu, već pokazuje zapanjujući nivo tenisa i mnogi ga vide kao favoritia.

"Nadam se da će Novak da obori sve rekorde, da će Marej da igra dokle god ga kuk služi i ima glad, Rafa je znao da je u teškoj situaciji i nadao se da može da osvoji još turnira. Ja sam bio tu kao njihov veliki rival, odlazio sam u penziju, gledali su to, bilo im je teško sigurno. Zato mi je drago što je na kraju to postao film. Nadam se da će ostali sportisti da nam daju šansu u budućnosti i da nam pokažu svoje poslednje trenutke karijere. Svako to radi na svoj način, to su prelepi momenti, neki su sirovi, neki neočekivani", rekao je nedavno Rodžer Federer u jednom podkastu iznenadivši sve.

