KECMANOVIĆ OTVORIO DUŠU NAKON ŠTO JE NAPRAVIO IZNENAĐENJE NA VIMBLDONU: "Oni znaju kakav sam, nije to ništa novo niti čudno"

Čudan tok je imao drugi meč u karijerama Miomira Kecmanovića i Talona Grikspura, bremenit brojnim amplitudama u igri, brejkovima i promenama rezultata i inicijative. Retki su rivaliteti gde su protivnici sve svoje dosadašnje mečeve igrali na travi, katkad najčudnijoj podlozi za tenis, pa su izgleda obojica bili spremni na to da pored sijaset grešaka i propuštenih prilika – nastoje da ostvare jednu manje ili jedan dobar potez više za konačnu pobedu. Pre nekoliko nedelja u s’Hertogenbošu bolji u tome je bio Grikspur, a na najvažnijem turniru sezone – naš teniser.

"Bilo je veselo. Imao sam dosta šansi na početku meča - u prvom i u drugom setu – ali sam ih olako propustio. Drugi set sam nekako uspeo da privedem kraju u moju korist. Ceo meč je bio dobar – i pokazao da mogu da ostanem smiren i odigram dobro kada je bilo najpotrebnije”, sumira meč Kecmanović.

Četvrti gem četvrtog seta je verovatno bio krucijalan za potpuni povratak Miše u meč, posle zaostatka od 2:1 u setovima. Tada je usledio i poljubac u kameru kao olakšanje za pozitivno razrešenje te komplikovane situacije, o čemu Miša kaže: "To se desilo kada sam ga prvi put “brejknuo” posle 65. prethodno neiskorišćenih brejk lopti koje nisam iskoristio. Morao sam da proslavim tako, jer je i mene je pogledalo "od gore" da se to desi. Tada smo se moj tim i ja malo nasmejali, i nastavak meča je krenuo bolje za mene”, kaže Kecmanović, uz komentar na Grikspurov “žilavi” drugi servis: “Tako to biva kada “lik” servira dva prva servisa”.

Kecmanović i njegov tim su ostvarili veoma dobar odnos i komunikaciju, što je našem asu često nedostajalo tokom karijere. Da li je uvek komforan sa tim da im prenese šta tačno misli, i da li mu to takođe predstavlja neku vrstu ventila? “Oni znaju kakav sam, nije to ništa novo niti čudno. Sad je samo pitanje koliko mogu u tom momentu da iskontrolišem to što želim da izrazim – ili zadržim za sebe, i šta mi biva lakše u datom momentu,”objašnjava on.

Miša je ponovo u trećem kolu Vimbldona – i opet igra protiv prvog igrača sveta. Da li smatra da naša teniska javnost to očekuje od njega?

“Mnogo je lakše doći do trećeg kola kada imaš dobar renking, bivaš nosilac i zaobilaziš teže protivnike u ranijim kolima. Sada kad sam malo pao u rangu dobijam “mine” u ranijim kolima pa je teško doći do trećeg. U Australiji sam igrao dobro pa sam uspevao da dobijem dobre igrače. Na Rolan Garosu sam išao prvo na Monteira, pa naleteo na Medvedeva. Ovde je slično, ali mi je drago da sam tu I možda iznenadim sam sebe ovoga puta”, nasmejan je u odgovoru Kecmanović.

Siner je bio primoran da igra tri taj-brejka u četiri seta protiv zemljaka Beretinija, pa nas je interesovalo da li bi to moglo pozitivno da deluje na njegove šanse protiv prvog na svetu: “Možda će uticati na njega, možda ne. Ipak je ovo trava, nije toliko fizički zahtevna – ali neka je on igrao što duže”, šali se on.

Da li mu “leži” Sinerova igra – među brojnim stilovima protivnika sa kojima se susretao? "Ne znam da li može da mi leži igra prvog igrača sveta. Igrali smo par puta, nisam ga dobio. Možda više volim kad se igra na način koji gaji Siner – ali ćemo tek videti da li će mi to i odgovarati”, kaže naš as.

Pauze zbog kiše od igrača traže da se snalaze za zanimaciju u slobodno vreme. Šta je Mišin izbor u tim trenucima?

"Zavisi, jer kada je meč u toku primoran si da sediš u svlačionici i čekaš da te prozovu. Kada završim trening u standardnim uslovima, odem kući, “blejim”, opuštam se u lepoj i velikoj bašti kuće koju iznajmljujemo, gledam filmove…”, kaže Kecmanović. Za Plejstejšn ovoga puta nije bilo mesta u koferu…

Veliki je uspeh Miša ponovio ulaskom u treće kolo ovogodišnjeg Vimbldona, potvrdio kvalitete, upornost i samopouzdanje – pa neka se u petak na Centralnom terenu protiv Sinera “igra bez granica”…

