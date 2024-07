DA LI JE NOVAK LAŽIRAO OPERACIJU KOLENA? Američki doktor POLUDEO zbog SULUDE teorije! Oglasio se i sve OBJASNIO: To je BIZARNO!

Srpski teniser Novak Đoković operisao je meniskus desnog kolena 5. juna, a manje od mesec dana kasnije videli smo ga na terenu Vimbldona, gde je pokazao da je povreda prošlost. Uspevao je Đoković da probije "mentalnu blokadu", čak i da ukliza, međutim njegova elastičnost i moć koju je pokazao izazvali su sasvim neočekivane reakcije. Zapravo, možda i očekivane, ako znamo kroz šta sve Đoković prolazi od početka karijere.

Nova suluda teorija, koja se sve više širi društvenim mrežama, kaže da Đoković zapravo "sve blefira" i da "nije operisan". Njoj su se priklonile neke njegove kolege, recimo čuveni Adrijano Panata, tako da je i poznati američki doktor Brajan Saterer morao da se pozabavi ovom temom.

"Novak Đoković se vratio i dominira na Vimbldonu nakon što je operisan pre manje od mesec dana, što je mnoge ljude ostavilo u dilemi. Oni se pitaju da li je uopšte bilo operacije?", kazao je na početku "razbijanja mita" doktor Saterer sa "Mejo klinike" i potom objasnio da je problem što se teorija stvorila zbog nedovoljno jasnog objašnjenja u medijima, zbog koje su i brojni navijači bili u dilemi kako Đoković može da igra.

"Pomisao da Đoković izmišlja povredu je presmešna. Činjenica da je uspeo da se vrati posle povrede koju je imao za tako kratko vreme jeste impresivna, ali nije i nezabeležena u istoriji i nije toliko nemoguća", kazao je doktor.

Prema njegovim rečima, Đoković je imao parcijalnu menisektomiju desnog kolena (nije poznato da li je u pitanju bio problem na medijalnom ili lateralnom ligamentu) koja nije naročito opasna, posebno je bitna metoda za koju se Đoković odlučio. Postoje dva tipa operacije, jedna je "reparacija meniskusa", a druga je takozvana "resekcija meniskusa", za koju se najverovatnije odlučio Đoković, samo to nije zvanično saopšteno.

Doktor smatra da su mediji tu napravili zabunu, pošto su konstantno pričali o "reparaciji meniskusa" koja je potpuno drugačija operacija od one na koju je Đoković išao. Dakle, umesto "popravke" meniskusa, gde bi doktor morao da ušiva ranu i da čeka mesecima da zaraste, Đokoviću je delimično odstranjen meniskus. "Za tu operaciju je potpuno drugačije i vreme za opravak. S obzirom da je Đoković elitni sportista koji je operaciju radio na vrhunskoj klinici, i sasvim je zdrav i spreman, nije neuobičajeno što se oporavio za manje od mesec dana. Verujem da je bilo još tenisera, ili drugih profesionalnih sportista, koji su uspeli da se vrate za isti period kao i Đoković. Ništa tu nije ludo ili neočekivano, iako je i dalje ekstremno impresivno što može da se vrati i da igra na nivou kao pre povrede", poručuje američki doktor.

"Svakako to što je viđeno one nadmašuje nemoguće u medicini i nikako ne bi trebalo da otvori teorije da Đoković sve izmišlja. To je bizarno, morate da shvatite da su to dve potpuno drugačije metode i potpuno drugačiji period oporavka. Đoković je operisan kako bi se vratio za mesec dana, najviše šest nedelja, tako da je veoma moguće što je uspeo da zaigra brzo. Impresivno je šta radi, ali nije nemoguće", zaključio je poznati fizijatar.

Nadamo se da će ovo, makar na kratko, zaustaviti sulude teorije zavere o Novaku Đokoviću čiji niti jedan potez može da prođe nezapaženo, pa čak i da se priča da je lažirao čitavu operaciju. Sigurno je bio oduševljen što se povlači sa Rolan Garosa...

Detalje o operaciji kojoj je Đoković bio podvrgnut, pogledajte u edukativnom video-snimku doktora Brajana Saterera.

