UTISCI ČETVRTOG DANA VIMBLDONA: Kolins posle trijumfa "cvrkuće" pred medijima - Firnli oduševio Novaka Đokovića

Sijaset zanimljivih mečeva, rivalskih odnosa i izjava na konferencijama za medije obeležili su četvrti takmičarski dan na Vimbldonu – napokon propraćen suvim iako vetrovitim vremenskim uslovima.

Tejlor Fric je pobedio u poslednje vreme previše napetog i nervoznog Artura Rinderneka u četiri seta (6-3 6-4 3-6 6-3) i otkrio da „vatre“ nije bilo samo tokom igre, već da je varničilo između njih i na Rolan Garosu. Francuz je navodno bio nezadovoljan Fricovim ponašanjem na terenu u Parizu, to kritikovao na društvenim mrežama, pa mu Fric nije ostao dužan – na njegov način.

„Uobičajeno ne reagujem na takve stvari, ali je teško ignorisati kada se neko baš potrudi da vas stavi na tapet i učini sve da to sigurno primetite. Čim sam video to, sebi sam rekao – u redu, meč je gotov“, prenosi nam neuobičajeno iritiran Amerikanac.

“Ovakve stvari me jednostavno “zapale”, i iako sam veoma miran I nastojim da nikoga ne provociram, ne trpim kada me neko tako otvoreno napada i to me dodatno motiviše da pobedim. Kada smo se rukovali, rekao sam mu da mu želim lep let kući, a kada mi je rekao da još ne ide jer ga čeka dubl, odgovorio sam mu – blago tebi. Onda je on nešto glumatao, blebetao – a kod mene je sve jasno: nemoj da me ne poštuješ pre meča a da posle želiš da budeš fin. To se jednostavno tako ne radi”, odsečan je bio inače zaista veoma miran Fric povodom ove začuđujuće neprijatne situacije.

Kada pobeđuje, Danijel Kolins “cvrkuće” pred medijima, a kada gubi – neprijatna je čak i prema svojim koleginicama sa druge strane mreže. Kako je danas u dva seta pobedila Mađaricu Galfi, raspričala se o lepim temama kao što su timski duh igranja u Bili Džin King Kupu i na olimpijadi.

“Velika je čast igrati na Olimpijskim igrama, i mislim da u prvim kolima ne možete da izvučete neku od članica svoje ekipe u žrebu – ili da se organizatori trude da se to izbegne. Bilo bi malo čudno da se to dešava, ali bilo kako bilo – i dalje je velika čast za mene. U nedelji pre Pariza ćemo raditi puno toga zanimljivog što će ovo iskustvo učiniti jedinstvenim, pripremati i trenirati zajedno. Takođe moram da vam otkrijem da se odlično zabavljam u planiranju poklon-paketa za svaku članicu našeg olimpijskog tima, i da sam im pripremila sjajna iznenađenja. Tokom godine napravim mali magacin iz kojeg izvlačim nešto posebno za razne prilike. Volim da primam poklone, ali još više da ih umotavam, pišem poruke, dajem drugima – i zaista se nadam da ću na ovaj način predstojeće igre učiniti posebnim za njih”, najavljuje “darežljiva” Kolins.

Dvostruka finalistkinja Vimbldona Ons Žabur danas je pobedila darovitu kvalifikantkinju Montgomeri iz SAD u dva seta, uprkos neprolazećim problemima sa bolom u kolenu (“moraću da se naviknem na to da on nikada neće proći…”). Ipak, sa teme koja prati nju, Novaka i verovatno još nekoliko igrača koji su I dalje u glavnom žrebu, bilo je prijatno prebaciti se na – fudbal.

“Vaš meču u subotu će se verovatno preklopiti sa onim koje će igrati reprezentacija Engleske na Evropskom prvenstvu. Da li ste ga pratili do sada?” glasilo je pitanje za Tunižanku. “Gledala sam veliki broj mečeva, i ishod nekih me je baš razočarao. Očekivala sam da će ovo biti uzbudljivije prvenstvo. Poslednji meč koji sam gledala je Portugal – Slovenija, i plakala sam kada je Ronaldo promašio penal jer ga obožavam. Emocije koje sport pobuđuje su neverovatne, i bila sam impresionirana time kako ga je publika podržala posle promašenog penala – a zatim kako se vratio i postigao gol u penal-seriji. To je bilo neverovatno. Velika sam ljubiteljka fudbala I nadam se da ću imati prilike da gledam još mečeva. Sutra ću biti zauzeta, ali se nadam da ću uspeti da ispratim Španiju, Portugal i Francusku sutra…” prenosi nam strastvena Žabur.

Džejkob Firnli je danas oduševio Novaka Đokovića i teniski svet odigravši sjajan meč protiv najboljeg tenisera svih vremena. Igrač koji je stasao u programu američkog koledž – tenisa nije krio poseban razlog zbog čega se, osim tenisa, obreo baš u Teksasu:

“Izabrao sam taj univerzitet baš zbog toga što se zove Teksaški hrišćanski univerzitet. Tamo je išao i moj sunarodnik Kameron Nori, i bio sam siguran datamo želim da igram i studiram”, dodiruje temu koju su retki igrači poput Novaka Đokovića želeli da spominju pred medijima.

“Ko vas je sve podržavao iz lože danas, a ko iz rodnog Edinburga?” pitali su ga:

“Imam brojnu porodicu, i svi su me pratili. Ovde su danas bili moja majka, otac i brat, ali su me bodrili i 14 braće i sestara od tetke. Svi su mi čestitali i napisali da su ponosni na ono što sam uradio, što je bilo zaista “kul”. Drago mi je da sam im pružio priliku da posmatraju ovakav meč”, zahvalan je skromni Firnli.

Vratio se posle zaostatka od dva seta protiv inspirisanog Šenga Grigor Dimitrov, i postao tek deveti igrač na Vimbldonu kome je to pošlo za reketom. Upitan da poredi kako je to igrati ovde protiv Federera i Đokovića, popularni Griša otkriva:

foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

“Pre svega, trava na Vimbldonu je drugačija svake godine. U načelu mi je bilo teže da igram protiv Rodžera na svim podlogama, ali kapiram zbog čega je njihov rivalitet bio poseban. Ipak,Rodžer je uspevao da mi “ukrade vreme za udarac” na svakoj podlozi, a kada smo ovde igrali prvi put – tako sam se osećao bukvalno u svakom poenu. Zbog toga sam se osećao veoma nelagodno na terenu, pa sam nastojao da isprobam udarce koje inače nikada ne bih igrao – što potpuno poremeti vaš ritam i igru. Kad god vam se to desi protiv bilo kog igrača – nije dobro, ali pogotovo protiv njega. Sa druge strane, meč protiv Novaka će mi uvek ostati u sećanju zbog prilika koje mislim da sam imao, kao što su bile one set lopte u četvrtom setu. Obojica smo igrali sjajno i bili veoma blizu. Više sam bio svestan da sam konkurentan u tom meču, ali je osećaj beznadežnosti protiv Federera možda bio podstaknut time što tada nisam bio na željenom fizičkom nivou. To je takođe razlog zbog kojeg nisam imao previše aduta na mojoj strani tog dana”, prenosi nam danas fizički istrajan as iz Bugarske.

