ĐOKOVIĆ PROGOVORIO O SVOM DOKUMENTARNOM FILMU: Planira ga već dugo, a evo gde je zapelo - "Radim na tome i..."

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se juče u treće kolo Vimbldona.

On je slavio nad Britancem Džejkobom Fernlijem sa 3:1 (6:3, 6:4, 5:7, 7:5), a nakon toga, otvorio je dušu novinarima.

Puno se govorilo proteklih nedelja o poslednjem dokumentarnom filmu Rodžera Federera “12 dana”, pa je srpske medije interesovalo da li je imao priliku da ga pogleda?

“Nisam ga gledao, ali sam dobio tu sekvencu iz filma gde on priča o meni. Prijatno sam iznenađen da je na tako lep način opisao momenat između nas kada se opraštao od tenisa na Lejver Kupu. Ja planiram moj dokumentarac dugi niz godina, radim na tome i poslednje 2-3 godine je došlo do nekoliko izmena u smislu toga – sa kim će se šta raditi, ko su producenti, režiseri i ostali uključeni u projekat. Bilo je dosta promena, i sada ne znam tačno koji je to datum u pitanju – ali je ideja da prvi deo izađe krajem ove ili početkom sledeće godine. Bićete informisani kada budem više znao”, obaveštava nas Novak.

Kurir sport / Vuk Brajović

