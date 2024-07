KECMANOVIĆ ŽELI SENZACIJU: Siner je NAJTEŽI izazov!

Sa suzama u očima su se Centralni teren i izabrane legendarne zvanice na Vimbldonu (možda zaista poslednji put) oprostili od Ser Endija Mareja, a danas sa osmehom očekuju njihove ženske miljenice – Grend slem šampionku (i povratnicu posle operacije) Emu Radukanu (protiv za „iznenađenje“ idealne Marije Sakari) i ponovo zdravu 22-godišnju Sonaj Kartel (#298 na WTA listi) protiv osvajačice Grend Slema Koko Gof. Kako je juče Herijet Dart obezbedila plasman u narednu rundu pobedom nad sunarodnicom Kejti Boulter, ponos Albiona će (i) ove godine braniti uglavnom dame, ali i Kameroni Nori, pomalo neočekivani pobednik protiv ove sezone odličnog kolege iz Dejvis Kup tima Džeka Drejpera.

Uz dužno poštovanje prema domaćinima, njihovi teniseri i teniserke su i dalje daleko od vrha – gde je danas skoro sva pažnja usmerena na mečeve prvog i trećeg nosioca turnira protiv Miše Kecmanovića i Fransesa Tijafoa. Ako među Tijafoom i braniocem titule Alkarazom postoji hronologija neizvesnih susreta (sa Ju Es Opena) i ispod površine drugarskih odnosa – pravi žustri teniski rivalitet, Janik Siner i Miša Kecmanović imaju nedefinisan status odnosa kroz njihove dosadašnje mečeve, uprkos tome što Siner vodi sa 3:0. To kažemo jer se ni jedan od njih nije odigrao ili završio u standardnim teniskim uslovima: prvi je odigran na Nekst Džen finalu sezone, u kome se mladi teniseri takmiče u „Fast For“ formatu setova do 4 osvojena gema (Siner bolji sa 2-4 4-1 4-2 4-2). Drugi je odigran na turniru koji je postojao samo te godine u Melburnu kao priprema za „kovidni“ Australijan Open – „Grejt Oušan Roud Open“ (Siner jedva bolji, 7-6 6-4), dok se treći završio povlačenjem Kecmanovića iz meča na Mastersu u Sinsinatiju 2022. posle velike borbe u prvom setu za konačnih 7-5 3-1. Kao osvajač Halea, Siner je do trećeg kola na Vimbldonu do sada ostvario niz od 7 pobeda na travi, što ga je dovelo do ukupno 21 pobede i 10 poraza u petoj sezoni igranja tenisa na ovoj podlozi u profesionalnoj konkurenciji. Jednu sezonu više na travi prošao je Kecmanović, odigravši tri turnira pre Vimbldona na travi za trenutni skor od 4 pobede i 3 poraza, odnosno karijernih 16 pobeda u 34 meča. Siner je preživeo 65 vinera sunarodnika Beretinija za prolazak u treće kolo, a Kecmanović zaostatak sa 2:1 u setovima i prilike za brejk protivnika u četvtrtom kako bi ponovio svoj najbolji plasman u Londonu iz prošle godine (u meču protiv Novaka Đokovića) i meč na Centralnom terenu za borbu za dalji plasman.

foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

Svetski broj 1 Siner je visok 1m 88cm, odservirao je do sada 26 asova i 5 duplih grešaka, uz procenat uspešnosti prvog servisa od 62%, osvojenih poena na prvi od 82% i 51% na drugi servis, osvojivši 6 gemova na riternu protivničkog servisa. Ove godine je ostvario pobedu u 38 mečeva (i osvojio 4 titule), dok je 52. igrač sveta Miša Kecmanović (bez titula u 2024.) bivao bolji od svojih rivala u 15 susreta. Odservirao je nekadašnji svetski broj 27 iz Beograda 21 as, jednu manje duplu servis grešku, ubacio 61% prvih servisa, osvojio 72% poena na prvi i 59% poena na drugi servis, osvojivši 11 gemova na riternu protivničkog servisa.

Dve godine stariji je Miša od Janika (24 – 22) a visok 1m 83 cm – tek 5cm manje od Italijana, što ponekad tako ne izgleda u oku kamere. Protiv Hanfmana i Beretinija je Janik izgubio po set, Miša protiv Nagala i Grikspura ukupno 3 – ali ti podaci u sebi ne sadrže neko posebno iznenađenje.

Kako u današnjem meču Siner slovi za (apsolutnog) favorita, šta je to što bi Miši pomoglo da priredi ne posebno, već vanserijsko iznenađenje danas?

Prvo i prvo, morao bi da ima izuzetan serverski dan u barem dva, a korektan u još jednom setu kako bi prednost u smislu toga što je niži (i time bliži odskoku loptice) iskoristio za nametanje brze igre iz terena i osvajanja poena kroz kraće i (po uglovima) oštrije razmene. Kombinacija agresivnosti, preciznog otvaranja terena u poenima koji se budu igrali sa osnovne linije i „miksovanja“ slajseva, spinova, ravnih udaraca i dropova kako viši Siner ne bi mogao da uspostavi stabilnu poziciju za dominaciju u razmenama će biti važna za primenu strategije u kojoj bi Kecmanović naterao Sinera da pogađa iz koje pozicije će morati da brani njegov sledeći udarac. Gde god Siner bude udario, Miša će morati da bude spreman da mu priredi osećaj da udara u „tvrdo“ ali i nepredvidivo, jer će Italijan nastojati da snažnim i brzim servisima i (trčećim) forhendima, odnosno izvrsnim (dvonamenskim ofanzivnim i defanzivnim) dvoručnim bekhendom ostvari apsolutnu prednost u razmenama i postavi se u pozicije na osnovnoj liniji ili mreži iz kojih će efikasno stizati do poena (u nizovima). Koji god niz bude Janik nastojao da uspostavi (asovi, servis – vineri, poeni iz sličnih razmena) Miša bi morao da ih remeti na svaki njemu raspoloživ način, uz izvrsnu anticipaciju kako narednim udarcem doći što bliže do osvajanja poena. Od takve koncentracije ume da „pukne glava“ pa će Miši biti veoma važno da dobro rasporedi snagu, efikasno koristi sve prilike koje bude stvorio i bude fizički spreman da odgovori na sve izazove dinamičnog kretanja u svim pravcima tokom celog meča koji bi teško mogao da traje ispod 3 sata. Kako se i dalje čini da bi Siner mogao da ima stanovite fizičke probleme na ovakvoj skliskoj podlozi, odlazak ovog meča u peti set bi spremnom Kecmanoviću mogao da pruži neke neočekivane šanse – ako bude bio spreman u svakom potrebnom smislu da na njih odgovori pobednički. Za pobedu u ovakvom meču je potrebno imati pobednički mentalitet i psihološku stabilnost, te se nadamo da je naš as svestan da bi prvi „normalni“ takmičarski meč protiv Sinera mogao da mu pruži sjajnu priliku za jednu od najvažnijih, prekretničkih pobeda u karijeri.

Kurir sport / Vuk Brajović

BONUS VIDEO:

00:24 Novak Đoković peva i ljubi Jelenu