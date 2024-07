DETALJNA ANALIZA PRED NOVAKOV MEČ PROTIV POPIRINA! Nole danas ima samo jedan cilj, međutim, evo čega treba posebno da se pazi!

Lepo se oblikuje žreb Novaku Đokoviću poslednjih dana, tiho godi eliminacija mnogo etabliranijih Ečeverija, Hačanova i Hurkača u projektovanju geometrije odnosa i igračkih karakteristika protivnika na obzorjima druge nedelje takmičenja na ovogodišnjem neizvesnom Vimbldonu.

Koleno je preživelo test koji je bio složeniji možda po tome što se desio tako iznenadno nego li što je sadržao visok nivo izazova izvedenog iz sjajne igre srčanog koledž-igrača Firnlija, što znači da je Novakova glava na „željenim frekvencijama“ kao ultimativni kontrolni sto za sve njegove performanse i odluke kada i kako će biti aktivirani. Malo je zabrinula Novakova izjava da je bolova bilo u prvom (ali ne u drugom) kolu, što znači da je tema izdržlijvosti kolena u varirajućem modu, ali kada se uzme u obzir činjenica da se – eto, krajem prve nedelje takmičenja – skoro svakog dana sa turnira povlači po dvoje učesnika zbog raznih povreda, onda se taj rizik može posmatrati kao lako prenosiv na bilo koji drugi deo tela. Sve u svemu, na nekoliko sati pred početak trećeg meča protiv Alekseja Popirina u karijeri, kod sedmostrukog osvajača Vimbldona stvari izgledaju kao da su u redu.

foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Daleko su Tokio i Melburn, u kojima su se na „hardu“ do sada susreli Aleksej i Novak uz čak 5 godina razmaka između nastupa (2019 – 2024), gde je talentovani vižljasti „Ozi“ istočnoevropskog porekla značajno napredovao kao izazivač tadašnjem broju 1. Novak je prvi meč na Rakuten Japan Openu odigrao dominantno od početka do kraja, ali je januara ove godine bilo komplikacija i problema, pa je i izgubljen treći set – i to u taj-brejku, što je nagovestilo neke nenadane slabosti kod Đokovića kao loš nagoveštaj u drugom kolu pred „onaj“ meč sa Sinerom u polufinalu.

Em što je tu Novak izgubio treći set – kada se očekivalo da će meč privesti kraju, em što je narušio svoj imidž „kralja taj-brejkova“ (u Melburnu i na Slemovima uopšte) – 13 godina mlađi Popirin je zaslužio da bude razmatran kao mnogo zreliji igrač, što je dokazao solidnom sezonom na šljaci i sada na travi.

foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ovo je treći turnir Australijanca na travi ove sezone, uz poraz od Pola u s’Hertogenbošu u drugom kolu, Endija Mareja na Kvinsu (posle dve kvalitetne pobede nad Virtanenom i Mekdonaldom u kvalifikacijama) i odličnim uspesima protiv Monteira i Ečeverija na Vimbldonu za trenutni skor od pet pobeda i dva poraza. Na travi nastupa od 2019. sa promenljivim registrom uspeha (6-3 1-4 7-6 2-5 odnos pobeda i poraza po sezonama) za ukupno 21 pobedu i 20 poraza, gde bi mu pobeda protiv Đokovića donela najbolju sezonu na najbržoj podlozi u dosadašnjoj karijeri.

Novak je na 92 pobede i 10 poraza do sada sa najboljim sezonskim skorom od 11-1 iz 2018. godine, i o njegovom iskustvu na podlozi na kojoj već godinama važi za najvećeg favorita ne treba previše pisati. Ipak, iskustvo je jedna stvar kada su brzina, zdravlje, agilnost i prisustvo u igri na željeni način tu – a druga kada postoje strukturalni problemi poput zdravlja ili forme, pa se nadanja i nastojanja svih „kontra-stratega“ baziraju na tome kako pobuditi i podstaći učešće zdravstvenog momenta u opštem razvoju stvari na terenu.

foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia

Servirao je Popirin 24 asa protiv Monteira i 17 protiv Ečeverija, a protiv Gaučosa imao procenat realizacije prvog servisa od 76% i izvrsnih 65 vinera kojima je odličan servis značajno doprineo. Uprkos tome, Aleksej je na terenu proveo 6h 35min a Novak tek 4h 58min, izgubio 3 seta uprkos dobroj realizaciji brejk-šansi i u ovaj meč ulazi pod većim pritiskom očekivanja generisanim iznenađujućim uspesima ove nedelje u Londonu i nastupom protiv velikog šampiona na Centralnom terenu. Novak je protiv Firnlija uspeo da broj grešaka drži na tek nešto iznad 20 a natera Škota na duplo veći, što će biti jedan od ključnih momenata očekivanog današnjeg uspeha, s obzirom na tenziju koja će sigurno biti prisutna kod Popirina pre i tokom meča.

foto: Shaun Brooks / Actionplus / Profimedia

Iz teniskog master-predavanja koje je Siner izveo protiv Kecmanovića juče, jasno je bilo videti kakva je uloga servisa i riterna u tenisu na travi, gde jedan pa drugi otvaraju sve druge taktičke zamisli i igračke varijante ako dobro funkcionišu. Novak će morati da raspolaže preciznim i strateški umešno plasiranim prvim i drugim servisima da bi došao do lakih poena, pozicija za odigravanje brzih vinera i mogućnosti da zauzme dominantnu poziciju u terenu pri razmenama, igrajući na Popirinov bekhend i terajući ga da se saginje što više po loptice iz kojih će teško moći da generiše snagu i preciznost. Da bi to funkcionisalo i na servis protivnika, Đoković će morati da bude najbrži ove nedelje u reakcijama na riternu, a zatim i pametno odigra kako bi potisnuo Australijanca iza osnovne linije i naterao ga da pogađa gde sledeća loptica ide.

foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Popiri je mlad, širokog raspona ruku i brz tako da će dosta toga stizati, ali je pitanje kako će na to odgovarati udarcima u smislu dubine, ugla i preciznosti – pa će Novakovo umešno „miskovanje“ igre i korišćenje izlazaka na mrežu kao faktor iznenađenja biti korisno u destabilizaciji Popirina koje će dovesti do većeg broja neiznuđenih grešaka. Novak bi, kao i Janik, trebao da što pre „pritisne“ Popirina kako bi prvi set rešio što ubedljivije i time stavio veliki teg na stranu vage protivnika, ali treba računati na delove igre gde će čisto umanjenje grešaka i ostanak u razmenama biti dovoljan da takmičarski elan Alekseja splasne i koncentracija padne, a ishitreni potezi postanu sve češći.

Meč teniske strategije podjednako kao i umnog „šaha“, pobeda u trećem kolu protiv ovakvog protivnika za Novaka predstavljala bi najbolju moguću uvertiru za od početka najveći izazov u razvojnoj fazi turnira – verovatni susret sa Runeom u četvrtom kolu. Ako brzina bude pri Novaku u ovom meču (na čemu je napomenuo da će raditi posle meča sa Firnlijem) ne treba sumnjati u to da će naš as umeti da posloži sve elemente ove slagalice tako da ona predstavlja prijatan i ohrabrujući prizor pred sve što sledi u sedamnaestom plasmanu u drugu nedelju Vimbldona.

Kurir sport / Vuk Brajović

Bonus video:

00:24 Novak Đoković peva i ljubi Jelenu