NOVAK POSLAO JAKU PORUKU SA KONFERENCIJE: To je zabrinjavajuće!

Novak Đoković plasirao se u osminu finala Vimbldona, pošto je u Londonu posle četiri seta pobedio Australijanca Alekseja Popirina 4:6, 6:3, 6:4, 7:6(3). Drugi teniser sveta do pobede nad 47. igračem na ATP listi je stigao posle tri sata i osam minuta.

"Mogli ste da osetite energiju na stadionu, svi su se pitali koji je rezultat. Očekivao sam pozitivnu reakciju i navijanje ako Engleska da gol. Pretpostavio sam da je Engleska pobedila. Potom smo se Popirin i ja našalili. Ja sam šutirao, a on je odbranio. Mislim da je to bio smešan momenat. Bio je to važan trenutak meča. Kada se krov zatvorio, atmosfera je postala uzavrelija. Što se tiče drugog dela pitanja, čuo sam nekoga skroz gore, možda u komentatorskim kabinama, bilo je poprilično glasno. Kada bi Engleska dala gol on bi vikao, svi bi se smejali", odgovorio je Nole na pitanje novinara kako je reagovao na činjenicu da je fokus sa njegovog meča bio i na fudbalu - Engleska se plasirala u polufinale EP.

foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Izbegao je Đoković peti set, pa je poslao jaku poruku:

"Mečeve u pet setova možete videti na Grend slemovima, to uzbuđuje i igrače i publiku. Volimo to da igramo, možda ne prečesto. Mogu da se prisetim meča sa Federerom 2018. godine u pet setova, taj taj-brejk... Neverovatan meč, spasena meč lopta. Kada znate da ste 2:1 ili 2:0, kao Rune što je bio, ipak možete da se nadate da ćete proći. Možete se nadati da ste spremniji, da imate, čak iako imate 2:0, da mislite da možete dalje. Kroz moju karijeru sam imao mečeva koje sam uspevao da dobijem posle 0:2, imam pozitivan niz u tome. Uživam u tome. Sa aspekta istorije i budućnosti, podržavaću, pogotovo na Grend slemovima.

Čuo sam da ste pitali da to bude u dva seta dobijena, ali nisam za to. Možda uvodne runde, a posle toga u tri dobijena seta. Mora to da se zadrži. Što se tiče inovacija, mislim da su potrebne. Da privučemo mlađu publiku. Tenis je u dobrim rukama, ali ako pogledamo Formulu 1 na nivou marketinga i sporta, kako je popularan, moramo da uradimo bolji posao. Mislim da možemo bolje. Možemo da budemo srećni što je globalni i sport sport, ali PTPA je odradio analizu da je tenis treći ili četvrti najgledaniji sport.

Prvi je fudbal, a onda košarka, ali je tenis je tek na 7-8. sport koji koristi tu svoju popularnost. Kolektivno bi trebalo to da unapređujemo, mora da raste broj igrača koji mogu da žive od sporta. Samo 350 tenisera i teniserki može da živi od ovoga na svetu. To je zabrinjavajuće. Samo se fokusiramo na glavne nagrade. Tenis je globalni sport i milioni dece žele da igraju, ali nije pristupačan, pogotovo u zemljama kao što je moja koja nema istoriju tenisa, federaciju jaku...

Moramo da napravimo temelj šta tenis jeste, te osnovne stvari. Imamo padel koji raste, zabavljaju se ljudi. Tenis jeste kralj sportova sa reketom, ali je u opasnosti. Sve klubove bi mogli da preobrate u padel, jer je finansijski dosta isplatljiviji za vlasnika terena ili kluba. Moramo da adresiramo sve ove probleme, jer su prisutni, ali ne mislim da to radimo", rekao je Nole.

foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

Naredni protivnik biće mu Holger Rune.

"Dobro se slažemo. Uvek je bio dobar prema meni i mom timu. Takođe, uvek sam se trudio da budem tu i udelim mu savet. Sećam ga se kada je bio jako mlad, bio je sa Muratogluom, trenirali smo na raznim podlogama. Njegova majka i sestre su bile jako dobre prema nama. Poštujemo se i mislim da imamo sličan stil. Što se tiče meča, verujem da ćemo videti vatromet na terenu. Veoma je nezgodan protivnik.

Biće potreban moj najbolji tenis da pobedim. Mislim da je uvek imao dobru radnu etiku, posvećen je. Kada nešto vidi da nije u redu, otići će na trening i raditi na tome. To mi se uvek sviđalo kod njega. Kompletan je igrač. Može da igra na svim podlogama. Malo mu fali konstantnost u rezultatima u poređenju sa Sinerom i Alkarasom koji su njegova generacija. Izgleda mi kao igrač za velika dela, potrebno mu je samo vreme da sazri i da shvati kako da igra u određenim trenucima. Ima veliko iskustvo za igrača od 21 godine", sumirao je utiske o narednom rivalu Novak.

