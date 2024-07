"PAMETAN JE, IMA IZVANREDNE KVALITETE!" Đoković pažljivo birao reči dok je pričao o "LOŠEM MOMKU" tenisa: Imali smo loš odnos...

Pre meča sa Popirinom Novak Đoković je odigrao dugo anticipirani i već jednom zbog kiše odlagani trening-meč sa Nikom Kirijosom, gde je on bio aktivan čak i u pogledu saveta i komentara na Novakovu igru do te mere da naš as nije ni morao da se savetuje sa svojim stručnim timom.

Kako je to izgledalo po tebi – pitali smo Novaka?

“Bilo je sjajno, i drago mi je da ćemo to ponoviti i sutra. Super je što je on na raspolaganju i što odvaja vreme da odigramo. Mnogo je drugačije kada udaraš sa sparing-partnerima u odnosu na igrače, rivale – jer je protiv igrača fokus na terenu mnogo viši i kvalitet treninga bolji. On se sada vraća posle teške povrede, operisao je zglobove više puta, nije igrao godinu dana… On je važan igrač za naš sport, i ne samo što je atraktivan. Kada bi se samo malo uozbiljio, svi znamo da bi on lako bio top 10 igrač. On poseduje izvanredne kvalitete i odvažan stav I samopouzdanje koji mu je omogućavao da pobedi najbolje igrače na sceni – mene, Nadala, Federera", rekao je srpski teniser i nastavio:

"Drago mi je što ga viđam na terenu, što igram sa njim; na početku njegove karijere smo imali loš odnos, pa se odnos posle popravio I sada smo stvarno super. Čuli smo se više puta kada smo bili razdvojeni, videli smo se u Australiji, radili intervjue za njegov podkast. Ako Nika poznaješ shvatićeš da je on dobar momak, ali eksplozivan I ekstrovertan karakter. Mislim da je veoma zanimljiv I važan za tenis, veoma pametan I atraktivan za mladu publiku. Nama to nedostaje – više interesovanja mladih ljudi, i on to izuzetno dobro radi kao odličan ambasador našeg sporta”, ističe Đoković u svom viđenju uloge Kirijosa u svetu tenisa".

Kurir sport/Vuk Brajović

00:26 Novak Đoković na terenu