HOLGER RUNE PRETI PRED MEČ SA ĐOKOVIĆEM: " Očekujem NAJBOLJEG Novaka! Mogu da POBEDIM"

Vodio je Kenten Alis dva puta tokom meča sa Holgerom Runeom u setovima, da bi ga petnaesti igrač sveta preokrenuo u svoju korist i plasirao se u četvrto kolo rezultatom 3:2.

Njegov naredni protivnik istim rezultatom vodi protiv njega u međusobnim mečevima, ali Novak i Holger nisu nikada igrali jedan protiv drugog na travi – a kamoli na jednom od glavnih stadiona na kojem će sedmostruki osvajač turnira “ugostiti” borbenog rivala iz Danske sa kojim osim bivšeg trenera (Bekera) i prijatelja-mentora Muratoglua deli malo šta u stilu tenisa koji praktikuju.

Šta možemo očekivati u vašem narednom meču, gde je poslednji u Torinu bio veoma neizvestan?

“Očekujem veliku borbu”, jasan je Rune i nastavlja:

“Tako to biva uvek kada igrate protiv Novaka, On je jedan od najvećih takmičara svih vremena jedan od najuspešnijih, i ne očekujem ništa manje od najvišeg nivoa igre od njega. Znam da se podvrgao hirurškom zahvatu, trenirao sam sa njim prve nedelje i delimično ispratio njegove mečeve. Čini mi se da igra veoma dobro, sa visokim nivoom samopouzdanja. Moraću da igram najbolje što mogu da bih imao priliku da pobedim, i nastojaću da tako I bude.” Igrali ste na više nepokrivenih terena ove nedelje, a da možda niste ni očekivali da ćete nastupati na njima.

foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako vam se to čini, a naročito iz perspektive meča protiv Đokovića na jednom od dva najveća stadiona?

“Kao što sam rekao, nije me bilo previše stalo na kom terenu ću igrati. Malo me je začudilo da sam zakazan ponovo za teren broj 18, ali – šta je, tu je. Pomereni smo na Teren broj 1, gde je atmosfera slična Centralnom. To mi je prijalo, a ponajvše to što sam pobedio iako sam bio blizu poraza. Ipak nastavio sam da verujem, I zahtevaću da me zakažu ponovo za Teren 18”, šali se Holger.

“Naravno, očekujem nastup na Centralnom terenu. Novak je ovaj turnir osvajao sedam puta, pa se nadam da će to uticati na odluku organizatora. Ali ponavljam – nisam previše fokusiran na to, već na svoju igru i mentalne i fizičke aspekte koje želim da poboljšam. Gde god da se nalazim, tražiću priliku da napredujem i igram sve bolje”, odiše samopouzdanjem posle ove tesne pobede nad kvalifikantom Alisom Rune.

Kurir sport / Vuk Brajović

BONUS VIDEO:

00:24 Novak Đoković peva i ljubi Jelenu