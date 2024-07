NOVAK OBJASNIO SVIRANJE VIOLINE! Ovo ima MOĆNU POZADINU! Nećete OSTATI ravnodušni kada čujete KOME je POSVEĆENO!

Zasvirao je Novak Đoković violinu ka svom boksu u čast ostvarene pobede nad Popirinom u trećem kolu Vimbldona, pa je bilo zanimljivo čuti šta je to simbolizovalo?

“To je bilo posvećeno mojoj Tari koja unazad 6 meseci svira violinu”, objašnjava Novak.

Da li postoji neki vid slavlja koji praktikuju drugi sportisti koje je njemu privuklo pažnju?

“Imam svakako – tu su Usein Bolt, onda onaj “sui” od Ronalda, kao I poljubac i poklon na sve četiri strane publici šta je praktikovao Agasi. Tu je i Guga Kuerten sa crtanjem srca na šljaci na Rolan Garosu, a i Conga je umeo da proslavi na zanimljiv način – da malo poskoči, u nekom fudbalskom maniru. Vidim da sada mnogi prate Belingema – kada onako jednostavno raširi ruke, pa sam to čak video i kod Alkaraza – a i ja sam to uradio na Rolan Garosu. Zabavno je kada možemo da uzimamo nešto iz drugih sportova, da ima šta zanimljivo da se podeli. Ja sam svoje načine slavlja menjao u zavisnosti od važnosti pobede, ambijenta i osećanja – a eto, sada smo prešli na violinu. Sećam se da je Štepanek imao zanimljiv način proslave pobede, i baš smo se šalili na tu temu. Sećam se da sam ga 2007. godine pobedio u 5 setova na Ju Es Openu u strašno napornom meču odigranom po velikoj vrućini; u jednom trenutku je on osvojio važan poen pa je istrčao po terenu na neki duhovit način, a onda sam mu ja uzvratio kasnije kada sam osvojio moje poene – I to je bilo veoma zabavno. Od tada to datira…” objašnjava Novak.

Kurir sport / Vuk Brajović

