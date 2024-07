"KRADE MALI, IZMIŠLJA! ALI, KAD ZNAMO KO MU JE OTAC..." Novak ispričao HIT ANEGDOTU sa Stefanom, pa otkrio porodične tajne!

Upitan da li se seća kada ga je sin Stefan iskritikovao što nije znao da složi trampolinu u njihovoj bašti (“Igraš finale Vimbldona, ne znaš ni da složiš tako nešto!”) – i kako se sada opušta I zabavlja u slobodno vreme, Novak uz smeh odgovara:

“Kad smo kod tih podešavanja, u Crnoj Gori smo sa majstorima podešavali ljuljaške, pa je Stefan tu bio glavni komičar koji je zadavao zadatke pa sam ga jurio po stanu da ga nateram da preuzme neke zadatke umesto da nas samo zeza. Uvek je zanimljivo sa njim. On kaže za sebe da je njegova glavna uloga u školi da sve oko sebe zasmejava, tako da je sa njim uvek neka zabava. Danas smo u kući igrali bilijar, i zaista je puno napredovao, pobedio me je. Jedino što mali “krade”, izmišlja pravila, stavlja onu belu loptu gde god hoće. Ko mu je tata, nije ni čudo”, šali se Novak.

“Zanimljivo nam je, vreme koje provodim sa njima na Vimbldonu je neprocenjivo. Ovo je omiljeni turnir i moje supruge, Stefana i Tare, stvarno je jedinstven. Ambijent je zaista lep, odiše tradicijom I istorijom. Stefan voli da igra na travi, ali i u dvorani – i igra sa decom Boba Brajana i drugih igrača. Kvalitetno provodimo vreme, pođemo kolektivno do šume, pravimo kućice od granja na drveću. Bili smo jednom I do grada ali više volimo da smo ovde na Vimbldonu, jer se izgubi puno vremena u transportu. Važnije je da budemo odmorni, da budemo zajedno, i uvek imamo neke razonode”, zaključuje opušteno naš as i uvek angažovani i posvećeni otac i suprug.

Kurir sport / Vuk Brajović

