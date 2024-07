KAKVE REČI RODŽERA FEDERERA O NOVAKU! Švajcarac gaji VELIKO poštovanje prema Srbinu, evo šta je rekao nekadašnji broj 1!

Legendarni švajcarski teniser Rođžer Federer boravi na Vimbldonu, ali ovoga puta samo kao posmatrač i navijač, a ne kao što smo navikli u ulozi tenisera.

U pauzama između mečeva nekadašnji najbolji teniser na svetu dao je jedan zanimljiv intervju za ESPN u kome je u razgovoru sa Kris Mekkendri govorio o svim važnim i relevantnim temama.

Teniser iz Bazela je prvo pričao o utiscima kada više nije u ulozi igrača.

foto: Printscreen

- Sjajno je biti ovde, hvala vam puno. Napisao sam svom prijatelju jutros, sjajno je biti ovde, ali još uvek je malo čudno, znate. Nema sledećeg treninga, nema sledećeg meča, nema obroka gde razmišljate šta ćete spakovati za sve što predstoji tog dana. Ali volim biti ovde. Srećan sam što su moja deca ovde sa mnom danas, ili ove nedelje, i moja supruga takođe. Moji roditelji su zapravo takođe došli, pa se oseća kao povratak u prošlost, tako da se zabavljamo.

Zatim se dotakao oproštaja nekada njegovog velikog rivala Endija Marija.

- Voleo bih da sam mogao biti tamo sinoć, ali već sam imao obaveze, jer nisam tačno znao kako će sve to izgledati. Uzeo sam raniji let u utorak da bih bio ovde u slučaju da igra singl, a onda, dok sam se ukrcavao na let, rečeno je da Endi ne igra singl. Pomislio sam, oh moj Bože, ne. Tako da sam bio na čekanju, a onda, nažalost, sinoć nisam mogao biti tamo.

foto: ALAN MARTIN / COLORSPORT / Sipa Press / Profimedia

Ali brzo sam otišao da ga vidim pre meča i mogao sam da vidim Endija koji je bio izuzetno nervozan i, znate, i brinuo je za taj trenutak jer, mislim, očigledno Vimbldon mnogo znači njemu i njegovoj porodici i njegovom timu. Tako da sam ponovo gledao sve vrhunce i mislio sam, neverovatno za njega, znate, još malo toga dolazi, nadam se, u miksu, a onda i na Olimpijadi, verujem. Tako da, i onda mislim da je to to za njega, ne znamo tačno.

Ali, gledajte, bio je tamo za moje povlačenje na Lejver kupu u O2 areni, i bio sam tako srećan što je bio tu i nadam se da ću videti Endija. I kakva neverovatna karijera. Voleo sam da igram protiv njega iako me verovatno pobedio dvadesetak puta, ali bio je sjajan, i naravno da je i juče moralo biti emotivno.

foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

Nezaobilazna tema bila je sadašnja garnitura tenisera koja vodi svetski vrh, a među njima i naš teniser Novak Đoković.

- Igrao sam protiv Novaka ovde, znam koliko je teško pobediti ga. Teško je i za Alkaraza da to uradi, da li je još uvek bio tinejdžer tada, da to uradi je bilo neverovatno. Onda Siner, mislim kako je napredovao poslednjih nekoliko godina, to mi se mnogo sviđa. Tako da vidim da se to nastavlja, što će značiti da će se obojica nadam se sretati mnogo puta. Biće to sjajno rivalstvo.

foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia

- Mislim da naša generacija... Osećam kao da dolazi svakih pet godina novi talas igrača i to je razlog zašto mislim da je divno što Rafa i Endi i naravno Novak još uvek igraju na turniru, jer to zapravo daje mlađoj generaciji, kao što su Siner i Alkaraz, šansu da igraju protiv ovih igrača više puta. Možda ne samo jednom ili nikad, već zapravo šansu.

Jer ako se svi povuku sa 30 godina, znate, nećemo imati tu priliku. Tako da, i Novak je neverovatan kako se vratio. Nisam pričao o njemu ranije, znate, ali neverovatan napor za njega posle operacije posle Pariza da se vrati i već igra. Mislim, ne znam kako se oseća, ali biće veoma zanimljivo videti kako se oporavlja posle svog meča od tri sata juče.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

03:20 ĐOKOVIĆ NA KORAK DO NAJVEĆEG IGRAČA U ISTORIJI TENISA! Analitičar: Uprkos povredi juče je demonstrirao TOTALNI TENIS