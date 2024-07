DAN KOJI ĆE TRAJATI KAO VEČNOST! Šta se tačno dešavalo na Vimbldonu dok čekamo Đokovićev PRVI VELIKI TEST?

Bilo je svega i svačega što je (uz eliminaciju prve nositeljke Ige Švjontek i četvrte Koko Gof) privuklo pažnju pratioca tenisa na Vimbldonu proteklog vikenda.

U meč sedmostrukog šampiona umešao se fudbal u režiji reprezentacije Engleske, novi set simpatija osvojili su Stefan i Tara Đoković, na (trening) terenu smo ponovo pratili Nika Kirijosa. U devetom gemu prvog seta iz meča sa Medvevom se povukao 10. nosilac Dimitrov, a nastavak priče o “teniskoj Pepeljuzi” Emi Radukanu (osvojila Ju Es Open 2021. kao tinejdžerka - kvalifikantkinja) završila se porazom u tri seta od naslednice u njenoj ulozi, kvalifikantkinje Lulu San sa Novog Zelanda – na koju će u svoj prvom vimbldonskom četvrtfinalu ići Dona Vekić.

Nažalost, bolovi u zglobovima ruke Radukanu pokvarili su planove za konačni oproštajni meč Endija Mareja u mešanom dublu time što se ona povukla iz tog meča, što je njegova majka i priznati teniski stručnjak Džudi primila veoma teško – a izrazila impulsivno na društvenim mrežama.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Možda je Ugu Amberu palo na pamet da posle poraza u četiri protiv Alkaraza braniocu prošle godine osvojene titule kaže isto što mu je (u šali, a malo i u zbilji) rekao Franses Tijafo na mreži (“Ne mogu da te podnesem!”), ali se šanse za pobedu izazivača i u ovom meču mogu sublimirati kroz “tako blizu, a tako daleko”. To se uostalom može primeniti i na meč Sinera i Šeltona (3:0, taj-brejk trećeg) i onaj između Đokovića i Popirina (gubitak prvog na našeg asa, taj-brejk četvrtog), gde će timovi njihovih narednih protivnika nastojati da “pročitaju” retke momente slabosti koje su trojica glavnih favorita prikazali u tim susretima.

Protivnik najvećeg renomea jednom od članova “velike trojke” verovatno je njen pridruženi član i po tome što je osvajač Grend slema, Danil Medvedev – koji ukršta rekete sa Janikom Sinerom u narednom kolu. “Siner je rekao da ćete pripremiti nešto za njega. Šta bi to moglo da bude?” pitali su ga mediji.

“Nisam još to razmatrao sa trenerom, ali smo Janik i ja odigrali odličan probni set pre turnira. Pet puta sam izgubio od njega, iako mislim da su četiri meča bila veoma neizvesna. Svaka čast na tome što me je pobedio 5 puta uzastopce, ali sada prvi put igramo na travi I sigurno ću pripremiti nešto. Nadam se da ću dobro igrati, da će me servis služiti dobro – jer šta god se desilo, uvek ćete se osećati bolje uz što veći broj asova. Ovo će biti veoma važan meč za obojicu, i nastojaću da dobro igram, iznenadim ga, namučim ga – što očekujem i od njega”, kaže Medvedev.

foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

“On je sada bolji igrač, mnogo manje greši. Kada se pojavio na turneji impresionirao je sve snagom svojih udaraca, brzinom, kretanjem i uspešnosti u izvođenju udaraca iz svih uglova. Ipak, tada je puno I promašivao i gubio neke mečeve. Čim je prestao toliko da greši, veoma je teško bilo kome da ga pobedi, zbog čega je broj 1 na svetu. Ako ne grešim, po statistici ja uobičajeno igram bolje protiv igrača broj 1 na svetu nego protiv raznih drugih, pa da vidimo da li će mi to pomoći I sada. Manje greši, bolje servira – a detalji čine veliku razliku u tenisu. Nadam se da ću uspeti da iskoristim svoje šanse za razliku od prethodnih mečeva”, zaključuje Medvedev, koji je od februara 2020. do aprila 2023. 6 puta uzastopce dobio prvog igrača sveta da bi se zatim stvari potpuno okrenule u korist Italijana.

“Svaki meč ima svoju priču, a naročito onaj u finalu Australijan Opena ranije ove godine koji je ustvari bio dva meča u jednom. Trenirali smo zajedno ranije ove nedelje, igrao je odlično i predstavljaće veliki izazov za mene. Ali, zbog takvih mečeva treniram i mislim da će biti odličan. Ključ u ovom meču će se razlikovati od prethodnih jer je podloga drugačija, a za obojicu će biti veoma važno kako ćemo servirati – jer je na travi to najvažniji udarac. Biće tu i dosta dugih razmena, i već znam da će ovo biti fizički veoma zahtevan meč za koji se nadam da ću biti spreman”, odgovara pred njihov dvanaesti susret Siner.

Karlos Alkaraz i Tomi Pol su do sada igrali samo na Mastersima na severnoameričkom kontinentu, uz zanimljivih 2-2 od 2022. do danas. Na travi ove sezone Pol ima odličnih 10-1 u pobedama, a Alkaraz tek 5-1 pa je u najavi zaista odličan prvenac za obojicu na ovoj podlozi.

foto: Shaun Brooks / Actionplus / Profimedia

Protiv Ambera je Karlitos osvojio poen a da je pao “na zadnji deo” tokom istog (kao protiv Sinera prošle godine u Njujorku) ali se nada da će se simbolika pobede nad Francuzom preneti na njegove prijatelje iz fudbalske reprezentacije koji će takođe u utorak igrati svoj važan meč sa Trikolorima.

“Alvaro Morata je moj odličan prijatelj, ali svakako nije jedini u našoj reprezentaciji, koju zdušno podržavam. Sada je vreme da to činim kao što to čine i oni, pa se nadam da moj naredni meč neće zakazati za isto vreme i da ću moći uživo da gledam barem jedan njegov deo. Ja sam moj teniski deo u tom dvomeču protiv Francuza odradio, a sada je red na fudbalere”, šali se Alkaraz.

Tomi Pol će se uzdati u svoj servis u tom meču, u vezi čega kaže: “Servis je najvažniji udarac u muškom tenisu, i nastojaću da me dobro služi u narednoj rundi – uz podjednako važan ritern. To su moji najvažniji udarci. Obojica igramo agresivan stil tenisa, a njemu je izuzetno agresivan stil ovde do sada pogodovao. Ljudi uživaju u posmatranju takve igre, i meni zabavno učestvovati u takvom meču. Veoma sam uzbuđen što ćemo igrati”, iskren je Pol.

Do utorka ipak imamo još jedan dan, a pošto u njemu Novak Đoković nastupa u ultimativnom testu njegovog fizičkog stanja u meču protiv Runea na kraju dnevnog programa Centrala, taj dan će trajati kao jedna mala teniska večnost.

Kurir sport/Vuk Brajović

