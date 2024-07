NOVAK SAZNAO POTENCIJALNOG RIVALA: Australijanac čeka Đokovića u četvrtfinalu Vimbldona

Australijski teniser Aleks de Minor plasirao se u četvrtfinale Vimbldona.

De Minor je savladao Francuza Artura Filsa sa 3:1 u setovima 6:2, 6:4,4:6, 6:3.

Deveti igrač sveta je opravdao ulogu favorita.

Već na startu je dva puta rivalu oduzeo servis i lako dobio prvi set sa 6:2.

Silovito je nastavio De Minor i odmah stigao do brejka i u drugom setu za vođstvo od 3:0. Ipak, uspeo je mladi Fis da se konsoliduje i uzvrati, te stigne do izjednačenja od 3:3. Međutim, već u narednom gemu De Minor dolazi do novog brejka kojim je prelomio ovaj set i slavio sa 6:4.

Prvi je do brejka u trećem setu opet stigao De Minor i poveo sa 3:1. Tada se činilo da će Australijanac sa maksimlanih 3:0 stići do četvrtfinala, ali tako nije mislio Fis, koji je u nastavku dva puta oduzeo servis rivalu i dobio set sa 6:4.

Dominaciju u uvodnim gemovima De Minor je nastavio i u četvrtom setu, jer je već na startu stigao do brejka, kasnije i još jednog za ubedljivih 4:1. Do kraja je rutinski sačuvao prednost i plasirao se među osam najboljih.

De Minor će se u četvrtfinalu sastati sa boljim iz duela Novaka Đokovića i Holgera Runea koji je na programu večeras.

