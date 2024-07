JASNA PORUKA KIRJOSA PUBLICI U LONDONU: "Ne čačkaj MEDVEDA"

Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale Vimldona pobedom nad Holgerom Runeom rezultatom 3:0 (6:3, 6:4, 6:2).

Bio je dominantan Novak, ali ga je nervirala publika koja je u više navrata uzvikivala Ruuuuune, što je zvučalo kao zvižduk.

Nole im je odgovorio brutalno sa terena:

Nik Kirjos je posle meča komentarisao događanja na Centralnom terenu.

- Mislim da to nije bilo zviždanje i negodovanje, ali publika širom sveta bi trebalo da razume. Novaku ne treba više motivacije. On je motivisan, jedan od najboljih igrača na svetu - rekao je Kirjos i dodao:

- Video sam to iznova i iznova, publika čačka medvede u oko, to ne želite da radite protiv Novaka. Neko je rekao da mu je to bio prvi test? odgovorio je na sva pitanja. Sledi blokbaster sa De Minorom - zaključio je Kirjos.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

00:30 Novak i Nik igraju tenis