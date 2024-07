DOKLE VIŠE?! NOVA SRAMOTA BRITANSKIH MEDIJA! Skandalozan tekst isplivao u javnost: Đokovićev govor iskoristili za GNUSNE OPTUŽBE!

Novak Đoković savladao je Holgera Runea rezultatom 3:0 u osmini finala Vimbldona, a britanska publika konstantno je bila na strani Danca. Đoković se dotakao toga u govoru po završetku meča, a britanski mediji su to iskoristili da ga još jednom napadnu.

- Pa svim navijačima koji imaju respekt hvala što su ostali, njima čestitam iz dubine duše. A svima onima koji su odabrali da ne pokažu respektima, želim lakuuuuu noć. Lakuuuuu noć, lakuuuuu noć. Vrlo dobro veče! Ne, ne, ja to ne prihvatam. Znam da su podržavali Runea, ali to je isto kao "buuu". Dobro je, dobro je, fokusiram se na ljude koji dolaze ovde, koji vole tenis i cene igrače, napore. Igrao sam u mnogo težim okolnostima, ne možete da me dodirnete - rekao je Đoković, a "Dejli mejl" je sve to uspeo da okrene.

U skandaloznom tekstu izneli su niz gnusnih optužbi na Novakov račun.

- Sedmostruki šampion je pretvorio svoj intervju na terenu u tiradu o onome što je smatrao da su uvrede upućene njemu tokom pobede u tri seta u ponedeljak uveče. Izgledalo je da publika jednostavno skandira "Ruuuuuuune" za njegovog protivnika, ali Đoković je, kao što često biva, to drugačije video - istakli su Britanci u tekstu.

