NOVAKOV MUZEJ U BEOGRADU? Đoković otkrio planove zanimljivog projekta: "Postoji ideja..."

U nekoliko mahova je Novakov otac Srđan poduzimao neke korake ka relizaciji ideje Novakovog muzeja u Knez Mihajlovoj, pa nas je interesovalo koje su vesti vezane za ovaj projekat?

"Što se tiče muzeja, to jeste i dalje ideja. Za Knez Mihajlovu iskreno od oca što sam razgovarao, sad se ne radi da se tamo nađe prostor. Postoji ideja da se uradi muzej koji bi izložio pehare i stvari koje sam nosio na nekim važnim mečevima. Ne samo to, ja se nadam da ćemo mi moći da imamo sportski muzej, ne mi kao porodica, nego Srbija, Sportski savez Olimpijski komitet, ne bih sada da uperim prste u bilo koga, nego prosto kolektivno smatram da Srbija je toliko uspeha u sportu imala i da je sport stvarno zadužio Srbiju. Meni je prosto nerazumljivo kako mi i dalje nemamo sportski muzej da svaki turista ili stranac koji uđe u Beograd ili Srbiju da je to jedna od top 10 destinacija koje mora da poseti. Nadam se da će i država nešto da učini jer stvarno sport to zaslužuje. Videćemo šta će sa tim biti.

Da li su Novakove stvari dostupne u željenim količinama za njegove ljubitelje širom sveta ove sezone?

"Imao sam poslednjih nekoliko godina nezadovoljstvo i frustracije da mnogo ljudi koji traže moje stvari nemaju mogućnost da ih nađu u radnjama mojih sponzora. Neke stvari se sada menjaju na bolje, ali nisma zadovoljan jer to može bolje. Nadam se da će sponzori podiži taj nivo prozivodnje i količine, već ipristupačnosti da ljudi imaju mogučnost da ih nađu. Tenis je na ovom nivou gde se ja nalazim vrlo popularan širom sveta. Naravno, može da se kupi onlajn, ali je drugačije kada ljudi odu u radnju", spominje Novak.

