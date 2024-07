KAKO SU SE UPOZNALI SRĐAN I DIJANA ĐOKOVIĆ? Novak otkrio sve detalje, pa govorio o tome šta bi bio da NIJE teniser!

Novak je ponovo u četvrtfinalu Vimbldona - odnosno u centru pažnje - jer i dalje čini čuda na terenu uprkos brizi za stanje kolena. Stajling brade je jedan od elementa njegovog imidža koji najviše odudara od Novakovih, pa nas je interesovalo koliko i iz kog razloga je to podložno adaptacijama u njegovom slučaju?

- Iskreno, probao sam da ostavim bradicu kao Ziki na primer, ali mi ne stoji jer sam malo koščat, imam malo uže lice i to meni kad imam bradu svuda, onda mi deluje manje mršavo lice, bar ja to tako vidim. Majka moja na primer se ne slaže i pokojni đed me je stalno opominjao da se brijem i da to bude urednije i čistije. Oprečna su mišljenja o tome šta treba i ne treba. Ova neka dužina je sasvim ok za mene jer sve nešto duže svrbi od znoja.

A čime bi se Novak Đoković bavio da nije tenis?

- Oduvek sam nekako želeo da budem u sportu i otac mi je bio instruktor skijanja, pa je ušao u ugostiteljstvo. Majka mi je studirala DIF i ona je bila u sportu i oni su se tako zapravo i sreli na skijanju. Skijanje, fudbal i tenis su mi bili tri sporta glavna i košarku sam voleo i volim je i danas. Verujem da bi ostao u nekom sportu, ali možda u nekim drugim sportovima ne bi bio toliko dobar pa mi možda studirao pa bi pratio drugi smer životni - rekao je Novak.

Priča je srpski as o interesovanjima:

- Sada me interesuju različita polja i oblasti života istorija me baš interesuje i geografija i lingvistika i to su nauke koje stvarno volim. Bog mi je ovo dao i jako sma zahvalan jer verujem da se sve u životu sa razlogom dešava. Ja sam se potrudio da svoj poziv životni iskoristim da svoj krst nosim časno I kako treba i predstavljam svoju zemlju i svoju porodicu na pravi način. Da se odužim svojim roditeljima i ljudima koji su bili od malena sa mnom i koji su me podržavali i sada moja supruga deca.

Usledila je moćna poruka:

- Život se menja, život se akumulira, raste, razvija se. Čovek uvek može da gleda da li je čaša polupuna ili poluprazna. Ima dana kada je poluprazna, ali generalno sam toliko blagoslova sam dobio u životu i ne bi smeo da pomislim da je poluprazna. Tako da gledam da što više uživam u životu i pružam svoj maksimum ljudima oko sebe, tenisu, otadžbini. Osećam da je moja uloga veća nego teniski teren, pogotovo sada tako da sam vrlo svestan i trudim se da to nosim na neki prikladan način i da inspirišem mlade i da pošaljem neke važne, dobre, suštinske, svrsishodne poruke za mlade ljude koji se ugledaju na mene. Da ukažem na neke negativne stvari u društvu i da ih usmerim na neke pozitivne. Ne volim da neko dajem savete, uvek volim da delim ono što sam ja doživeo, pa će se neko naći ko će da kaže da je ovo interesantno i da ja mogu da ovo upotrebim u svom životu.

