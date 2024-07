NOVAK JE U PRAVU! DOSTA JE BILO! SRBIN JE NAJBOLJI: Bivša teniserka podržala Đokovića i brutalnu poruku publici na Vimbldonu!

Novak Đoković nije štedeo nadmenu i izuzetno nekulturnu publiku na Vimbldonu, nakon što je pobedio Holgera Runea i plasirao se u četvrtfinale grend slema u Londonu.

Novak Đoković je zbog toga u žiži svih svetskih medija. O njegovoj reakciji i poruci bezobzirnim gledaocima na Vimbldonu - "laaaaaku, noć", i dalje se priča i analizira.

Tatjana Golovin, nekadašnja teniserka, govorila je o Đokovićevom velikom gnevu koji je eksplodirao u ponedeljak veče na Vimbldonu.

- Mislim da se više ne hrani time (neprijateljska atmosfera, op.a.). Kada su bili Federer i Nadal, uspeo je da kaže sebi: "ok, ja sam treći koji je stigao, ali idem da uzmem sve rekorde i da im pokažem da sam ja najbolji." Mislim da postaje preteško. Sa 37 godina, sa svime što je postigao, fizičkim poteškoćama koje ima i novom generacijom koja dolazi, mislim da bi voleo da ima podršku javnosti - rekla je Tatjana Golovin i nastavila:

- A meč koji je dobio na Rolan Garosu kada je pao dva seta na nulu, to je bilo upravo zato što je javnost rekla sebi: "mi ćemo biti iza njega jer on gubi". Mislim da je u pravu kada kaže, "Dosta. Ja sam najbolji svih vremena, moram da imam poštovanje i ljudi moraju da me podržavaju, voleli me ili ne."

Tatjana Golovin rođena je Moskvi pre 36 godina, a njeni roditelji su se preselili u Lion kada je bila beba i kada je imala osam meseci. Kao državljanka Francuske napravila je karijeru u tenisu osvojivši dva WTA turnira. Trenutno radi kao komentator na jednoj TV stanici i prati dešavanja u tenisu.

