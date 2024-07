NOVAK JE NAPRAVIO VELIKU GREŠKU! BAŠ SE ZAKUVALO: Oglasio se mladi Rune! Imao je poruku za Đokovića i publiku na VIMBLDONU

Novak Đoković nije mogao da otrpi nekulturno ponašanje publike tokom meča sa Holgerom Runeom (6:3, 6:4, 6:2), u osmini finala grend slema na Vimbldonu.

Po završetku meča Novak Đoković poslao je brutalnu poruku publici na Vimbdlonu. Nije mu se svidelo što su Englezi u nekoliko navrata uzvikivali "Ruuuuuuune".

- Svim navijačima koji imaju poštovanje i bili su ovde večeras, hvala vam puno. Svim onima koji su odlučili da me ne poštuju, želim im: ‘Lakuuuuuuuu noć' - rekao je Đoković.

Norvežanin Holger Rune, mladi teniser koji uvek ističe da je Novak Đoković jedan od retkih igrača koji želi da pomogne mladima, poručio je da je Srbin pogrešno razumeo navijače sa Vimbldona. 21-godišnji Rune je objasnio zašto je prilično siguran da je publika izgovarala njegovo ime, a ne izviždala Đokovića.

- Sve je počelo na US openu kada smo prvi put igrali jedan protiv drugog, kada je publika skandirala moje ime i zvučalo je pomalo kao "bu…". Posle toga smo igrali u Italiji i Francuskoj gde nisu tako navijali. Ne izgovaraj moje ime na isti način - rekao je Rune i nastavio:

- Da, sada smo u Engleskoj. Ako ne znate šta se dešavalo, verovatno je zvučalo kao "bu", ali... Akko svi znamo šta se dogodilo... To je bilo moje ime.

Zatim je Rune objasnio da je Đoković jednostavno bio daleko bolji u njihovom okršaju na Vimbldonu.

- Ali ne mislim da je to odigralo veliku ulogu u meču. On je danas bio bolji od mene. Bez obzira da li je publika bila ovakva, ili onakva. Mislim da je to bila velika podrška za oba igrača, da budem iskren. Navijači su malo za njega, malo za mene - rekao je Rune, ali se Đoković nije složio sa njegovim stavom.

Kada su novinari pitali Novaka o publici i tome šta im je rekao na terenu, 37-godišnji Srbin je poručio da je dovoljno pametan da shvati prljavu taktiku iza dugog skandiranja Runeovog imena.

- Bili su (zviždali op.a.). Bili su. Ne prihvatam to. Ne, ne, ne. Znam da su navijali za Runea, ali to je izgovor da takođe zvižde. Slušajte, ja sam na turu više od 20 godina, znam sve trikove, znam kako to funkcioniše. Ja se fokusiram na poštovane ljude koji plaćaju kartu, volim tenis i cenim igrače protiv kojih sam igrao u mnogo neprijateljskijem okruženju - rekao je Đoković.

