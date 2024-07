"VRTELO MI SE U GLAVI, ALI NISAM POVRAĆAO" Siner opisao DRAMATIČNU situaciju - Italijan otkrio novinarima šta mu se desilo!

Ruski teniser Danil Medvedev pobedio je Janika Sinera u četvrtfinalu Vimbldona sa 3:2 u setovima (7:6, 4:6, 6:7, 6:2, 3:6)...

Ruski teniser bio je bolji od Italijana koji je slovio za favorita u Londonu. Tako nije mislio Medvedev koji se mučio, ali je iskoristio ne tako dobru igru Sinera koji je imao zdravstvenih problema i nije možda mogao da pruži svojih 100%.

Na ovom meču viđena je jedan dramatična situacija, pošto se Sineru u jednom momentu slošilo, zbog čega je zatražio pomoć lekara.

Doktori su mu odmah prišli i merili saturaciju, i jasno se videlo da sa njim nešto nije kako treba.

Nakon meča, Siner je objasnio šta se zapravo dogodilo:

- Ovog jutra se nisam osećao najbolje. Imao sam problema i sustigao me je umor. Bilo je teško. Ništa neću da oduzmem od Danila. Mislim da je igrao pametan, dobar tenis. I to je to. Otišao sam sa terena, mada to nisam želeo da uradim. Fizioterapeut mi je rekao da je bolje da uzmem malo vremena, jer me je gledao i video da nisam u stanju da nastupam. Imao sam fizičkih problema, nije bio lak momenat, ali sam se borio sa tim danas - rekao je Italijan i potom dodao:

- Da, nisam se osetio dobro. Nisam ni povraćao. Ali bilo mi je potrebno malo vremena, jer mi se vrtelo u glavi. Van terena mi je bilo najteže možda. Kada sam se vratio dao sam sve od sebe. Ali razočaran sam zbog tog trećeg seta. Imao sam par set lopti i nisam ih iskoristio. U četvrtom setu sam podigao nivo igre, a u petom je jedan moj loš servis gem odlučio meč - podvukao je Janik.

Kurir sport

Bonus video:

01:29 SINER NE MOŽE DA PRIMIRIŠE NOVAKU BAR DO RIMA Teniski ekspert: Ostaće prvi do početka NAJVAŽNIJEG NIZA TURNIRA U KARIJERI