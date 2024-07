EKSKLUZIVNO! ČUVENI HRVAT OTKRIO ZAŠTO BRITANCIMA SMETA NOVAK: Ma, začepi im usta flasterom! Neću im NIKADA ONO zaboraviti...

Nepristojna vimbldonska publika i njihovo užasno ponašanje prema Novaku Đokoviću je nešto o čemu već dva dana pišu svi svetski mediji. U skladu sa tim Kurir je pozvao legendarnog trenera Nikolu Pilića koji nije krio razočaranje i ljutnju zbog tretmana prema najboljem teniseru svih vremena.

- Ja nisam iznenađen. Njima jednostavno smeta da neko ko je bio prvi 420 sedmica ima ličnost i ima harizmu i još ima osećaj za humor. Naravno zna da ceni i respektuje svoje protivnike, mnogo bolje nego neki drugi. Ali neka im malo smeta i što im više smeta to mi je draže - počeo je priču Novakov "teniski otac" kako je Srbin to sam istakao.

foto: Starsport

Primetno je da srpski teniser više ne ostaje dužan publici, da im sve češće gestikulira, da ih ućutkuje i da im odgovara. Ranije je Nole ćutao i nije reagovao, ali to sada više nije slučaj. Pilić smatra da je to sve zbog licemerja zapadnog sveta.

- Nemojte zaboraviti da kada je Novak igrao Vimbldon sa Federerom da su oni na njegovu duplu grešku aplaudirali. Nisam ništa iznenađen, jer to je kod njih ne samo u sportu već i u kulturi. Toliko su lagali da ne može više da se laže. Sve obrnuto kažu i to je opšte poznato. Ja sam uvek branio Novaka, jer čovek nije ništa uradio, jedino što igra dobar tenis, a oni su protiv njega. Jednostavno im smeta, došao je neko ko nije po njihovoj meri - jasan je Pilić.

foto: Chryslene Caillaud / Panoramic / imago stock&people / Profimedia Slično

Opšti je utisak da Novak ne dobija ni blizu respekt kakav bi trebalo da ima najbolji igrač u istoriji ovog sporta, a hrvatski trener misli da se to neće uopšte promeniti.

- Taj respekt koji on ima je možda samo 1/3 onoga što bi trebalo da bude. Ja mislim da se to neće promeniti, možda jedino kada prestane da igra, ali i tada je pitanje. Setite se šta su mu radili u Australiji i on je toliko pametan da ćuti, ne kaže ništa i dođe sledeće godine, osvoji i začepi im usta flasterom - zaključio je čuveni Novakov trener.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

00:26 Australijan open, atmosfera, tenis