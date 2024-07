DE MINOR SKRHAN POSLE POVLAČENJA SA VIMBLDONA: Tužan sam, ali morao sam da predam Novaku...

Shrvan sam, ali morao sam da se povučem sa turnira zbog povrede kuka, manje rupture vlaknaste hrskavice koja se nalazi pri kraju kuka – odnosno gde se spaja sa aduktorom,” objavio je šokiranom teniskom svetu deveti nosilac Vimbldona Aleks De Minor u poslednjih sat vremena.

“Čuo sam jasno da je nešto “puklo” tokom poslednja tri poena mog meča protiv Fisa. Juče sam dobio snimak sa skenera koji potvrđuje da je to bila povreda I da bi bio veliki rizik probati takmičiti se u današnjem meču”, dopunjuje svoju izjavu Australijanac.

Usledila su pitanja prisutnih medija, a prvo se odnosilo na šanse da zaigra na Olimpijskim igrama.

“Potpuno iskreno, u ovom trenutku ništa ne znam. Doktori nisu mogli da mi kažu konačan plan oporavka jer je to veoma jedinstvena povreda, zasnovana na bolu koji osećam. Oporavak može biti od tri do šest nedelja, a moj nastup u Parizu će zavisiti samo od toga koliko brzo moje telo ozdravi.

Postoji li ikakva šansa da ste mogli da se osposobite za ovaj meč uzimanjem lekova ili slično, s obzirom na to da znamo koliko vam je ovaj meč bio važan?

“Nije tajna da je u ovoj fazi moje karijere ovo bio najveći meč, i želeo sam da uradim sve što sam mogao da igram. Dobio sam rezultate juče, a danas sam želeo da se probudim nadajući se da ću osetiti neko čudo, da neću osećati bol dok hodam. Problem sa mojim nastupom bi bio što bi jedno istezanje ili proklizavanje dovelo do pogoršanja do te mere, a samim time bi oporavak – u periodu od tri do šest nedelja – bio upitan. To bi bio preveliki rizik. Kako biste opisali ono kroz šta ste prošli fizički i emotivno u poslednja dva dana? “Poražavajuće, ali je sada nemoguće išta uraditi oko toga. Krivo mi je što nisam mogao da uživam u onome što sam postigao ove nedelje. Čim sam čuo taj zvuk i osetio bol, bilo mi je jasno da se nešto loše dogodilo. Prošla su dva dana brige I čekanja rezultata, ali kako je moglo biti gore u širem kontekstu – svestan sam da je ovo bila jedina ispravna odluka.

Viđeni ste na treningu jutros, spominjali ste da biste voleli da se desi neko čudo. Da li vam je bilo jasno da čuda neće biti čim ste izašli na teren za trening?

“Mučio sam se da zaspim poslednjih nekoliko dana. Osećao sam bol pri hodu, i nadao sam se da ću to manje osećati kad se probudim danas, ili barem do nivoa koji će mi omogućiti barem da izađem na teren. Mislim da bi bio znak nepoštovanja sa moje strane da izađem na teren a da nisam ni blizu 100% spreman protiv nekoga kao što je Novak, jer nema svrhe da idem tamo ako ne idem tamo da pokušam da pobedim”, iskren je De Minor.

Da li ste ranije imali ovakvu povredu? Znate li sa čime imate posla?

“Ne, ovo je potpuno jedinstvena, nova povreda o kojoj doktori imaju malo informacija, i koja se prati tek četiri godine. Zbog toga mi nisu mogli dati okvirno vreme oporavka, tako da mi preostaje da se nadam da će sve ići što je najbolje moguće u ovim okolnostima. Nadam se da će bol nestati uz malo odmora, I da ću se vratiti na teren što pre.

Da li ste imali priliku da razgovarate sa Novakom ili njegovim taborom pre objave?

“Od početka ove situacije sam osećao da mi je potrebno čudo da bih zaigrao u ovom meču. Zato saš izašao ranije da probam da sebi dam šansu, da proverim stanje, da se zagrejem I što pre shvatim kakvi su izgledi za nastup I šta ću odlučiti. Novaka još nisam video na terenima. Videli smo njegovog menadžera i dali mu do znanja da nećemo igrati. Još uvek nisam video Novaka”, okončava ovu tešku konferenciju za medije De Minor.

Kurir sport / Vuk Brajović