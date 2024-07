"VELIKI NOLE. SADA I UVEK!" Španski novinar tekstom o Đokoviću RASPAMETIO SVET i poslao poruku kolegama: Grešio je Novak, ali...

Poznati španski novinar, Hoze Moron, posvetio je moćan tekst Novaku Đokoviću.

Verovatno inspirisan nedavnim dešavanjima i "problemima" koje je srpski teniser imao sa medijima, pre svega sa novinarom televizije "BBC", Moron je poručio da upravo predstavnici svetskih medija imaju krivicu za odnos navijača prema Đokoviću.

Podsetimo, Novak je nakon pobede protiv Holgera Runea u svom stilu "pozdravio" publiku, a u razgovoru sa novinarom pomenute televizije je dobio nekoliko pitanja o tome.

To mu se nije dopalo, pa je od novinara tražio da pričaju o samom meču, a ubrzo je odlučio da sam prekine intervju i ode.

foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"BBC" je brže-bolje objavio snimak na društvene mreže kako bi se "pohvalio" da je Đoković napustio intervju.

Objavu Morona sa društvene mreže "X" prenosimo u celosti.

"Veliki deo krivice za to da li sportista pada „bolje” ili „gore” u opštoj javnosti pada na štampu.

Ta zviždanja koja se na toliko mesta upućuju Đokoviću su u velikoj meri rezultat te štampe (ne sve, ali velikim delom) kojoj uvek treba da istakne „lošeg momka“.

To je struja. Ako neki ljudi to rade i to stvara kontroverzu, profitiraju od toga i radi za njih, onda ću i ja to učiniti. Kad nekoga izaberu, nema povratka.

Sigurno je Novak pravio greške na desetine puta u životu, kao i svi mi, pretpostavljam, ali to nije razlog da ga štampa uvek koristi kao metu da ga iznova napada.

Una grandísima parte de culpa de que un deportista caiga “mejor” o “peor” en el gran público recae en la prensa. Esos abucheos que le dirigen a Djokovic en tantas partes es, en gran medida, fruto de esa prensa (no toda, pero gran parte) que siempre necesita un “malo” al que… pic.twitter.com/oJ2ZKhDJ1s — José Morón (@jmgmoron) July 10, 2024

Drugi su pogrešili ili više grešili od njega i nisu imali isti tretman. To, izvinite, ali je sramotno.

Osoba sa tako dobrim vrednostima, koja služi kao hiljadu pozitivnih primera za decu i odrasle, koja je oborila sve rekorde kojih je bilo i biće, koja je globalna slika ovog sporta i koja sa svojih 37 godina nastavlja da doprinosi tenisa, tako da njegova slava i dalje raste, on ne zaslužuje ovaj tretman.

Nadam se da će se pre nego što poželim da se pozdravim, te zviždanje pretvoriti u aplauz. Pa da ga prepoznaju po onome što je uradio, radi i uradiće za tenis i da ne prođe 25 godina da ljudi shvate šta smo imali, a nisu cenili.

Veliki Nole. Sada i uvek!"; poručio je Španac.

Podsetimo, Đoković u polufinalu Vimbldona igra u petak protiv Lorenca Muzetija. Njihov meč je drugi po redu na Centralnom terenu, nakon prvog polufinala između Karlosa Alkaraza i Danila Medvedeva.

Susret srpskog i italijanskog tenisera neće početi pre 16.30 časova.

Bonus video:

00:30 Novak i Nik igraju tenis