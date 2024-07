OVAJ ČUDOTVORAC JE OPORAVIO ĐOKOVIĆA ZA VIMBLDON! Francuz napravio čudo, pa sam OSTAO U ŠOKU: Nisam znao da postoji neko kao Nole!

Novak Đoković je zbog povrede meniskusa morao da se povuče sa ovogodišnjeg Rolan Garosa - dan nakon povrede obavio je magnetnu rezonancu, a odmah je zakazana i operacija koje je pomogla da se ubrza oporavak najboljeg tenisera svih vremena. Francuski fizioterapeut Žan-Žorž Selije izabran je da srpskog tenisera prati na putu do povratka na teren.

Iako je imao kupljene avionske karte za Marakeš, gde je sa dvojicom fudbalera iz francuske Lige 1 trebalo da radi na njihovom oporavku od povreda kolena, Selije je pristao. Kako sam kaže, nije mogao da propusti priliku da radi sa jednim od najboljih sportista na svetu, pa su karte ostale neiskorišćene - Novakov oporavak postao je prioritet za Francuza.

"To je značajna avantura koju neću uskoro zaboraviti. Radio sam sa mnogo sjajnih sportista, olimpijskih šampiona, ali čovek sa toliko volje, nisam znao da postoji. Mnogi sportisti osećaju da sebi daju značaj, ali sa Novakom sam ušao u drugu dimenziju. Ima jedinstvenu moć i unutrašnju snagu. Novak je u Beogradu bio daleko od toga da može da se takmiči na Vimbldonu, ali je već radio na svom kolenu. On je mašina. On se ne trudi jer je povređen, to je njegova životna filozofija, njegova ravnoteža", ispričao je Selije za "Ekip" i zapravo čitavom svemu otkrio koliko je Novak poseban.

Nakon što je najbolji srpski sportista operisan u Parizu mnogi su predviđali da će oporavak potrajati da će Novak Đoković morati da se fokusira na Olimpijske igre koje se igraju na istom mestu gde i Rolan Garos. To bi značilo da propušta Vimbldon... Ipak, Novaku je bilo potrebno tek nekoliko dana da ponovo počne sa treninzima, ubrzo je uzeo reket u ruke, a samu završnicu Vimbldona igraće tek nešto više od mesec dana nakon što je operisan u Parizu. Protiv italijanskog tenisera Lorenca Musetija nastupiće u petak popodne.

