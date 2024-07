POTENCIJALNA "MINA" ZA NOLETA U LONDONU! Motivisani Italijan želi "skalp" najboljeg tenisera u istoriji!

Tek su 22 godine Lorencu Musetiju, a već 6 puta je igrao protiv “najvećeg svih vremena” - odnosno samo jedan meč manje od prvog igrača sveta, sunarodnika i vršnjaka Janika Sinera.

U sezoni u kojoj je trenutno 16. na rang listi uspeha ostvarenih u 2024. (tzv. “trci” do završnog Mastersa u Torinu) popularni Lori je na korak do svoj najboljeg plasmana na ATP rang listi (15) čemu je značajno “kumovala” fantastična sezona na travi.

Na sva tri turnira na kojima je igrao (Štutgart, Kvins, Vimbldon) Italijan je došao barem do polufinala (Kvins – poraz u finalu od Tomija Pola, kome je trofej posle ceremonije “otela” verenica Pejdž Lorens), pobedivši u tim nizovima (između ostalih) dva puta “vunderkinda” ove sezone Đovanija Mpeči Perikara, Aleksa De Minora, Aleksandra Bublika, Rubljevljevog dželata Fransiska Komesanu i konačno Tejlora Frica za izvrsnih 12 pobeda i 2 poraza na najbržoj podlozi teniske turneje.

foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia Slično

Dosta je “iskrvario” Museti na turnirima pre Vimbldona, bukvalno ne odigravši ni jedan od sedam dobijenih mečeva bez barem jednog “tesnog” seta, seta dobijenog u taj-brejku ili bez izgubljenog seta. Zbog toga i ne čudi njegova statistika na Vimbldonu, gde je od pet dobijenih mečeva u čak tri igrao maksimalni broj setova - a u preostala dva ne manje od 4.

Od svih učesnika polufinala Italijan se najduže zadržao na terenu (15h 53 min) a njegov rival iz Srbije najmanje (10h 06min), dok je u paru koji će nastupiti od 14:30 po našem vremenu Medvedev za divno čudo čak 2 sata bio kraći od Alkazaza (Španac - 14h 12min).

Takođe za divno čudo je trava 2024. Musetiju donela ubedljivo najbolje rezultate u odnosu na ostale podloge, što je uz prethodno opisani trnovit put kojim je hodio “omaž” njegovoj mladosti, borbenosti i sve većem samopouzdanju da igra agresivno i skraćuje vreme protivniku igranjem loptica u penjanju.

foto: Jordan Pettitt / PA Images / Profimedia

Bez toga bi pobeda u meču protiv 13 mesta od njega bolje plasiranog Frica (12) bila nemoguća, ali se to ne bi trebalo ponoviti protiv igrača koji ga je pobedio u oba meča za njega izuzetno turbulentne godine – i to poslednji put u onom “ukletom” meču do zore na Rolan Garosu gde je Novak zaostajao sa 2:1 u setovima pre nego što mu je u dva poslednja dozvolio samo 3 gema. Našem asu kao da i ove godine svevišnji otvara sve veća vrata na velikom finalu, na kome je izazove najviše zabrinjavajućeg meča protiv Holgera Runea možda i najlakše rešio (u 3 seta), kada se sve uzme u obzir.

Susret u kome je Novak najviše “visio” ka petom setu bio je u trećem kolu protiv sve zrelijeg Australijanca Popirina, ali je “kralj taj-brejkova” sa 7-3 odgnao pretnju produžetka meča i pokazao da se sve višenedeljne brige u pogledu stanja kolena zaustavljaju na tome što Đoković i dalje nosi steznik na desnoj nozi.

Ako se uzme u obzir tok ove duboko zabrinjavajuće godine i činjenica da je sedmostruki šampion u “hram tenisa” došao kao rekonvalescent, Novakova aura i moć pozitivnih misli su volšebno preokrenuli celu startnu situaciju u njegovu korist, a za dodatne povoljnosti se postarali razni igrači I razne okolnosti - među kojima je i njegov današnji protivnik pobedom nad po džentlmenskom odnosu prema istovetno operisanom Novaku – Tejlorom Fricom.

foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kada bi Novak svom spisku titula pridodao Musetijeve 2, imao bi tačno 100 ATP trofeja u svojoj riznici. Četrdeset deveto Grend slem polufinale i 13. na Vimbldonu za Novaka protiče u atmosferi na koju smo možda i navikli – divljenje jednih, nezadovoljstvo drugih, poštovanje onih između i medijski oportunizam koji je često potpuno spekulativan u svojoj malicioznosti.

Novak to dočekuje mentalno potpuno spreman, svestan iskustva iz polufinala Rolan Garosa 2011. kada ga je posle povlačenja Fonjinija sa turnira u meču koji je po svemu trebao da bude 44. pobeda u nizu te sezone šokirao Rodžer Federer. Iznenadno povlačenje “Fonje” (slično De Minoru od srede) tada je prekinulo kontinutet i takmičarski ritam našeg asa, i to je jedna od najvažnijih lekcija u karijeri koju je tada mladi Novak poneo sa sobom kroz karijeru ovenčanu sa 24. Grend slem titule.

I sa jednim mečem manje, Novak je znatno bolji u većini parametara do sada prikazane igre na Vimbldonu. Srbin je odservirao više asova (48-39), osvojio više poena na 1. servis (83%-73%) i drugi (62% - 61%), uzeo više gemova na svoj servis (95% - 87%) i poena iz riterna na prvi servis protivnika (69% - 67%), pa i osvojio više gemova kada je vraćao servis njegovih četiri suparnika (75% - 74%).

foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Museti je bio uspešniji po manjem broju duplih servis grešaka (8-10), brzini prvog servisa (205 km/h – 201 km/h) i broju razmena u poenu koji je najduže trajao (30 – 22) – dok su izjednačeni po učinku u osvajanju brejk – poena na servis protivnika (36%) i poena koje su osvajali na drugi servis protivnika (57%). Tokom ove sezone ostvarili su isti broj pobeda (18) ali je Museti imao čak 17 poraza naspram Novakovih 7, a da su u statistici za celu sezonu bili izjednačeni samo po uspešnosti ostvarenog prvog servisa (64%) dok je Novak bio ubedljivo bolji u svim navedenim registrima, u kojima se ističe broj asova (154 – 101) I osvojenim gemovima na ritern protivnika (32% - 20%).

U smislu očekivanja pred današnji meč, ne bi trebalo da čudi ako se negde po Musetijevoj glavi “mota” ono što bi možda i skoro svi drugi igrači na turneji mislili: šta god da bude, postigao sam puno na turniru na kome su igrali Novak, Alkaraz, Siner i Medvedev. Nekima bi to dalo slobodu da “puste ruku” i igraju kao da nemaju šta da izgube – boreći se kao lavovi do kraja, a nekima bi posle dva izgubljena seta bilo dosta muke i truda, te bi izabrali da kurtoazno privedu meč kraju manje-više formalnim prisustvom na terenu do kraja meča.

Museti poseduje to zlatno iskustvo pobede nad Novakom iz Monte Karla 2023. (čuvena izjava: “Novaka morate “ubiti” devet puta da ste sigurni da ste ga pobedili!”) ali i dva duboko razočaravajuća poraza iz ove godine – opet u Monte Karlu (7-5, 6-3) i Parizu (7-5 6-7 2-6 6-3 6-0), gde ga je drugi podsetio na njihov prvenac sa istog terena 2021. kada je vodio sa 2:0 u setovima a završio ga predajom pri 4:0 u petom.

foto: Glenn Gervot / Xinhua News / Profimedia

Ipak, Museti igra svoju najbolju sezonu na travi, i sigurno je da će naći načina da se maksimalno motiviše za rovovsku borbu što duže – ako to Novak dozvoli. Ključ ovog meča leži u spremnosti i odlučnosti Novaka Đokovića da realizuje svoj plan igre, u kome će osnove biti moćan prvi I efikasan drugi servis, dubok ritern, precizan i prodorno maksimalno iskorišćen forhend i strateški besprekoran bekhend I slajs-bekhend kojima će Musetiju prvo “oduzeti noge, pa dušu i sve ostalo”.

Kombinacijom visokog stepena realizacije ovih parametara igre Novak će nastojati da reši sve setove već njihovim početkom ili do sredine, gde se sve ostalo svodi na formalnost, kroz koju će Novak stvarati sve više prilika za lake poene – ili volejima na mreži, ili vinerima iz terena.

Novak će želeti da izbegne duge razmene koje bi mogle da “okuraže” Italijana, da agresivnost bude sveprisutna ali I progresivna i odmerena u momentima koji bi poslužili Musetiju da se vrati u meč (što smo relativno često viđali u njihovim sučeljavanjima do sada) i da svaka taktička zamisao bude zasnovana na mobilnosti, sjajnom radu nogu i fizičkoj agilnosti koje bi sve vrste igre (napadačka, defanzivna, tranziciona) podhranile potrebnim “gorivom” za lansiranje ka finalu.

foto: Profimedia

Statistika iz dosadašnjih mečeva nas uverava da je Museti spremniji nego ikada da se ove godine na travi suprotstavi bilo kome – ali to je jedno, a nešto sasvim drugo ugroziti najboljeg svih vremena na podlozi na kojoj je bio izuzetno konsistentan svih proteklih sezona, pa i one traumatične 2022.

Očekivati sjajan meč Alkaraza I Medvedeva sa veoma neizvesnim ishodom je siguran užitak, pogotovo ako taj meč bude što duže trajao. Očekivati veoma dobar meč Đokovića i Musetija sa izvesnim ishodom je realnost, uz moguće uživanje za teniske avanturiste koji bi – kao i velika većina vlasnika karata za skoro 15,000 sedišta na Centralnom terenu – želeli da gledaju što duži meč. Rekli bismo – Đoković u četiri, pa neka nas Nole nacionale ispravi na bolje!

Kurir sport

