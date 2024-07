NOVAK OBJASNIO KAKO SE TAKO BRZO OPORAVIO: Đoković otkrio šta je URADIO da bi zaigrao u Londonu i zašto mu je Federer MOTIVACIJA

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale Vimbldona.

Đoković je u polufinalu savladao Italijana Lorenca Musetija sa 3:0, po setovima 6:4, 7:6, 6:4

Novak će se u finalu sastati sa braniocem titule Karlosom Alkarazom koji je u prvom polufinalnom meču savladao Rusa Danila Medvedeva sa 3:1 u setovima.

Podsetimo Alkaraz je u prošlogodišnjem finalu savladao upravo Đokovića sa 3:2 u setovima, pa će ovo biti prilika za revanš.

Novak se nakon velike pobede obratio javnosti na konferenciji za medije.

Nerealno, stalno ponavljam, ovo je bio dečački san. Nisam bio siguran da li ću učestvovati na Vimbldonu samo nekoliko dana pre početka. Uspeo sam da se oporavim, mnogo sam srećan zbog finala. Prvih nekoliko mečeva nisam razmišljao o tome da igram za titulu, samo o tome kako se krećem, da unapredim taj deo. Kada sam shvatio da se dobro krećem, da sam blizu vrhunca, shvatio sam i da mogu da se takmičim za titulu.

foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

Novak je upitan i da prokomentariše Evropsko prvenstvo, a onda se odmah bacio na Alkaraza.

"Mislim da engleska publika ima sve iz oba sveta, imaju vremena da uživaju i u tenisu i fudbalu. Vimbldonsko finale je najgledaniji meč u svetu tenisa. Znamo koliko je bitno sve, ne znam koliko ću slomiti njegovo srce, ali već ima tri Grend slema, igra za četvrtu. Na način koji igra, kao Španac, na šljaci je nešto što je redovno za njih, ali na Vimbldonu je sve bolji i bolji. Zna da se adaptira, ima to u sebi da igra onako kako je potrebno u datom momentu. Veoma kompletan igrač, svi delimo to mišljenje, nadam se da će mi dati ovo finale koje predstoji, a nakon toga ću navijati za njega. "

Đoković je objasnio kako je moguće da se oporavio za tako kratko vreme.

"Ne zaista, ne želim da ljude nagovaram da su ljudi u grešci. Samo sam pokušavao da igram ovde. Nakon ekspertske misli, nisam ništa gurao, samo sam pratio smernice koje su doktori dali. Uradio sam i više od toga, zaista sam sve radio da se vratim na Vimbldon. Nismo pričali o sigurnom učešću do 2-3 dana pred početak. Testirao sam koleno, sve što smo radili pred turnir je davalo pozitivne signale. Možda su neki govorili da je prenagljeno, ali ja mislim da nije. Testirali smo napore i stalno pominjem njega, Tejlora Frica, koji se vratio i ranije nego ja. Igrao je na Vimbldonu tri kola veoma duga i to mi je bilo ohrabrujuće. To mi je dalo samopouzdanje da mogu."

Promomentarisao je i hvalospeve njegovog rivala u polufinalu Lorenca Musetija.

"Ne mogu da pričam kako se on osećao, on zna bolje. Ali možda nisam igrao na najboljem nivou. Igrao sam dobro u nekim momentima, igrao sam najbolji tenis da dobijem u tri seta. Protiv Runea sam ovde najbolju igru prikazao, a Lorenco nije imao šta da izgubi. Dobar slajs, drop udarci, ol araund igra. Ne znate šta da očekujete, svaki udarac može biti drugačiji. Drugi set je bio prilično tesan, ali ponovo, u bitnim momentima sam igrao malo bolje i to je bilo dovoljno".

foto: Profimedia

Upitan je i da li mu je dodatna motivacija da sustigne Rodžera Federera.

"Očigledno je da Rodžer ima osam titula na Vimbldonu, naravno, da je velika motivacija. Sada kada imam 37 godina i takmičim se sa 20-godišnjacima, uvek moram da izađem i budem najbolji, da budem na nivou sa Karlosom, Sašom, Danilom, Janikom... Najslabiji rezultati su mi ove godine, moram da se adaptiram i da prihvatim, da sam imao i ovu povredu. Bilo je sezona u kojim nisam igrao kako treba, ali osvojim titulu na Vimbldonu i sve krene u sjajnom smeru. Te jedne godine nisam igrao kako sam želeo, ispao rano u Australiji, ali sam osvojio Vimbldon. Vimbldon izvlači najbolje iz mene, znam šta je na crti. Istorija je na crti svaki put kada igram Grend slem.

foto: EPA/STEPHANIE LECOCQ

Garet Bejl proslavljeni fudbaler prati Novakove mečeve.

"Gereta mogu da zovem prijateljom, on je jedan od najboljih igrača sveta. Ne samo da je dobar u fudbalu, nego je i dobra osoba. Voli golf, tu smo se povezali, igrali smo zajedno, davao mi je savete u vezi golfa. Tu smo razvili dobre odnose, pozvao sam ga u boks, on je uvek tu i uvek može da dođe i da me podrži."

foto: Jordan Pettitt / PA Images / Profimedia

Kontroverzni Australijanac Nik Kirjos je bio sparing partner Đokoviću proteklih dana.

"Mogu vam reći da je pre nekoliko dana kada smo trenirali, on je dobro servirao, rekao je: "Možda ću se vratiti na US Openu!". Talentovan je. Rekao je da pri servisu ne ide iz sve snage, ali jeste blizu. Pozitivan je, mnogo mi je drago što ga vidim punog života. Uživa u treninzima, mnogo je bitan za naš sport. Donosi nove obožavaoce... Da, imamo "bromanasu", a nekada se nismo uopšte voleli! On je sjajan lik, igra se i sa mojom decom i sve... Ni on ne zna kako će mu reagovati zglob, ali se nadam da će uspeti da se vrati jer definitivno trebamo na turu."

