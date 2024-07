SMEŠNO JE TO ŠTO NOVAK RADI! Italijan ušao u Đokovićevu svlačionicu, pa sve ostavio u ČUDU: Rekao sam njegovom timu...

Novak Đoković igraće u svom 37. grend slem finalu, Lorencu Musetiju je ovo bilo prvo polufinale na nekom od četiri najveća turnira u karijeri. To najbolje govori o karijeri dvojice igrača. Srbin ide po 25. pehar, osmi na londonskoj travi, dok Italijan mora da pakuje kofere i da ide iz prestonice Engleske.

Kako je sve to izgledalo na terenu? Najbolje o tome svedoče reči čoveka koji je proveo tri sata igrajući protiv Đokovića i izgubio je meč. "Rekao sam njegovom timu u svlačionici, ovo je čini mi se naš sedmi meč i nikada nisam video ovakvog Novaka. Bio sam baš impresioniran", počeo je Museti na konferenciji za medije.

Nije mogao da veruje čemu je prisustvovao. "Bio je ovo naš prvi meč na travi, ova podloga baš odgovara njegovom stilu igre. Posebno zbog riterna. Smešno je bilo. Zaista to mislim, bilo je smešno, posebno kako je riternirao na kraju. Na najvažnijim poenima, posebno u drugom setu... Na kraju sam imao i brejk šansu, ali je servirao odlično. Zaslužio je da pobedi", poručio je Museti.

foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Imao je srpski as definitivno motiv više u ovom meču. Razlog za to je prethodni meč koji su odigrali na Rolan Garosu. Taj meč počeo je posle 22 časa, trajao je oko četiri i po sata i završio se u 3.07 ujutru zbog sramotne odluke organizatora takmičenja. Nole je u tom meču dobio prvi set i vodio je sa 4:1 u drugom i onda se situacija zakomplikovala i igralo se pet setova.

Tako nešto srpski as nije želeo da dopusti da se ponovi. U drugom setu je gubio sa 3:1 i tada je "ubacio u petu" i prvo izjednačio, pa onda u taj-brejku dominirao (7:1) i duplirao prednost. Mogao je meč da se završi i ranije, ali je Đoković propustio tri set lopte, pa je onda u gemu u kom je servirao za meč spasavao brejk loptu.

Trijumf i plasman u finale dodatno dobijaju na značaju ako se zna da je Novak u Parizu 5. juna operisao meniskus i da je nešto više od mesec dana posle toga došao do borbe za pehar. "Naravno da sam sumnjao, došao sam u London i nisam znao da li ću uopšte igrati na turniru, sve je bilo otvoreno, sve do dana kada je bio žreb. Odigrao sam nekoliko trening setova sa najboljima, to mi je dokazalo da sam u dobrom stanju da igram i da doguram što dalje. Rekao sam i pred početak takmičenja da neću da igram ako ne osećam da mogu daleko da doguram. Imam tu vrstu mentalitetima i zahvalan sam članovima tima koji su mi pomogli da dođem dovde", poručio je Novak. To je taj mentalitet i način razmišljanja koji je Lorenco spominjao u svojoj izjavi.

Kurir sport / Mondo

BONUS VIDEO:

00:26 Novak Đoković na terenu