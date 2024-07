"TREBALO JE DA SE PORODI NA STADIONU?!" Situacija koja je Novaka ostavila u ŠOKU: Nikada nisam bio u ovoj poziciji...

Specijalni izveštač Kurira iz Londona, Vuk Brajović

U danu dva velika sportska finala – Đoković-Alkaraz na Vimbldonu i Engleska-Španija na EP u fudbalu, zanimljivo je razmatrati kako će se postaviti publika na Centralnom terenu “Ol Ingland Kluba”. Ako budu u velikoj većini navijali za Alkaraza (što se, istini za volju, i očekuje), da li bi to bilo “nepatriotski” prema svojim fudbalerima? Ako budu navijali za Novaka samo zbog fudbala – kakva je onda to teniska publika?

Zbog toga je za Novaka važno da njegova lojalna “baza” bude prisutna u što većoj meri, a ona je i na Vimbldonu zastupljena kroz članova “Nolefama” – njegove navijačke grupe sa interneta. Nolefam ga je bodrio dok je davao intervjue na medijskoj terasi, pa smo malo popričali sa njim na tu temu – a prvenstveno o članici koja je objavila da je trebalo da se porodi na Vimbldonu ovih dana…

"Trebalo je da se porodi u četvrtak? Da se porodi na stadionu?!” uz smeh i nevericu je Novak upitao srpske medije, očito našavši sebe u situaciji da bude kum.

foto: Chryslene Caillaud / Panoramic / Panoramic / Profimedia

“Iskreno, nikada nisam bio u ovoj poziciji - da dam predlog za ime. Malo je previše, ali ovim putem bih da se zahvalim gospođi što dolazi i u svojim najvažnijim danima dolazi i mene podržava. Imponuje mi to. Zahvalan sam na toj podršci. Malopre sam imao interakciju sa Nolefam članovima koji su ostali, njih 20-30. Razmenili smo zahvalnost, oni su pevali, pružili podršku. Hvala im od srca, uvek su tu za mene. Čekaju satima posle meča da ja sve završim, kad prolazim autom oni su tu. Čak ni ne traže sliku ili potpis, nego eto čisto da mi požele laku noć. To su ljudi koji su jako bitni u mom životu, koji me prate. Na primer Džuli, Pavi Dži, ne znam koliko ih je tu koji me prate unazad već 15 godina. To su ljudi koji su izabrali da provede dane ili mesece ili godine svog života uz mene i sa mnom”, kaže Novak, i dodaje:

“Moram sebe stalno da podsećam da to nije nešto što je normalno. Čovek treba da osvesti: ‘Ej, imaš ljude koji su posvetili svoj život, svoju energiju tebi. Mole se za tebe, žele da pobediš‘. Ja se trudim da uzvratim i pobedama i kartama da gledaju mečeve – ili nekim drugim stvarima, događajima koje smo pravili poslednjih 10 godina. Tako da eto, velika zahvalnost članovima Nolefama od mene!” ističe Novak.

BONUS VIDEO:

00:26 Novak Đoković na terenu