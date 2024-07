SCENA O KOJOJ PRIČA PLANETA! Đoković dobio pitanje, a onda PRASNUO U SMEH: Novakova reakcija sve ODUŠEVILA! (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale Vimbldona pobedom nad Italijanom Lorencom Musetijem 3:0 u setovima.

Kao i uvek Nole je na konferenciji za medije privukao veliku pažnju novinara, a upravo tokom "druženja" sa medijima imali smo priliku da vidimo i jednu zanimljivu scenu.

foto: James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia

Italijanski novinar Ubaldu Skanagati javio se da postavi pitanje Srbinu. To ne bi bilo ništa čudno da se ne radi o čoveku koji je izgovorio onu čuvenu rečenicu "Not too bad".

Upravo je Italijan pitao Novaka o Musetijevim rečima sa njegove konferencije, ali se neposredno pre postavljanja pitanja desilo interesantna situacija.

Naime, italijanski novinar i Novak su u isto vreme izgovorili "Not too bad" čime su nasmejali jedan drugog, ali i sve okupljene predstavnike medija.

Tu situaciju možete pogledati u videu na 7:47.

Nadamo se da će Nole biti istog ovakvog raspoloženja i posle finala koje se igra od 15.00 u nedelju.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

00:30 Novak i Nik igraju tenis