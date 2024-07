JOKIĆ SVIMA TERA KONTRU, TO MI SE JAKO DOPADA! Đoković otvorio dušu: Ne interesuje ga ništa osim KONJA? Meni je to FANTASTIČNO!

Specijalni izveštač Kurira iz Londona, Vuk Brajović

Pobeda srpskih košarkaša protiv Francuza u gostima dala je poseban elan Novaku da priča o njegovom odnosu sa reprezentacijom, njenim članovima – a naročito Jokićem i Bogdanovićem…

"Što se Nikole tiče, imamo izvanredan odnos. Kada god možemo da se vidimo – vidimo se. On živi u Americi i igra u Denveru, dok ja putujem po svetu i nemamo priliku da provodimo vreme zajedno. Voleo bih da provodim više vremena sa njim, jer je pre svega sjajna osoba, sjajan momak, veoma skroman – a pritom šampion kakvog možda na toj poziciji košarka nije videla. Nadam se da će doći u tu poziciju, već ide ka tome”, radosno priča Novak o Nikoli.

“Neverovatno šta je sve uradio do sada. Kada ga košarkaške gromade poput Šekila O‘Nila, Karima Abdula Džabara ili Leri Birda hvale i pričaju u svim mogućim superlativima - to je nešto što imponuje. Imao sam priliku da se vidimo u Los Anđelesu kada su pobedili Lejkerse, razgovarali smo posle utakmice. Dobija puno pažnje, jer košarka je posle fudbala planetarno najpopularniji sport, a opet puno vremena provodi sa svojom porodicom i najmilijma u Somboru. Ljudi se šale na taj račun, kažu da ga ne interesuje ništa osim konja. Meni je to fantastično”, dodaje Novak .

“Neverovatno je da se u današnje vreme, kada svi traže dodatnu popularnost ili povećaju svoju promociju, svog brenda i svog imena, on baš kontra – da čak želi da se izoluje. Voli svoju ženu, svoju dete, ima braću koja ga svuda prate i podržavaju. To je nešto što se meni jako dopada kod njega, jer je drugačiji i nije u njihovom američkom fazonu u NBA. Sluša našu muziku sa Lukom i to je, vidim, osvojilo srca i Kajrija Irvinga i drugih. Čujem da pričaju o našoj muzici, kulturi i tradiciju koju su preneli na njih. Želim mu sve najbolje, mnogo mi je drago što igra za reprezentaciju”, iskren je on.

“Niko nije znao i svi smo bili u neizvesnosti u pogledu toga da li će igrati. Hvala mu što je u reprezentaciji, sve nas ljubitelje košarke je obradovao. Ovo je sjajna uvertira da su pobedili Francuze, jedne od najvećih konkurenata za medalju. Pre neki dan sam se čuo sa Bogdanom, našim kapitenom i liderom. Njega isto jako volim i poštujem. Neverovatno jako posvećen sportista i treninzima i oporavku, poseduje šampionski mentalitet. Svi momci iz reprezentacije koje sam sam upoznao su sjajni momci, i zaslužuju da cela nacija bude uz njih na Olimpijskim igrama", poziva nas Novak na navijanje za Orlove.

