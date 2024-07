"NISAM ZNAO ZA NEKA NOVA PRAVILA..." Novak se dotakao PROBLEMATIČNE teme: Jako je TEŠKA ta tranzicija, trudim se da im pomognem...

Specijalni izveštač Kurira iz Londona, Vuk Brajović

Uz naše seniore, Srbija ima i predstavnike u juniorskoj konkurenciji na Vimbldonu, ali ni izbliza toliko koliko iz stiže iz Hrvatske, Slovenije… Veliko je pitanje da li će neko od naših juniora ikada prići nivou na kom je Novak Đoković i to je problematika koja zaslužuje pažnju. Na tu temu uopšte, a specifično o Marku Maksimoviću talentovanom srpskom junioru, Novak je pričao sa domaćim medijima…

"Trudim se da uvek izađem u susret i ko god od naših juniora se istakne na bilo kom Grend slemu barem jednom treniram sa njima. Sa Markom sam, eto, nekoliko puta. On radi sa Ivanom Bjelicom koji je bio kod mene u centru. Marko je godinama bio jedan od tenisera koje smo podržavali, tako da Marka dosta dobro znam, poznajem njegovu igru i pratim razvoj. Drago mi je što je već na nivou Grend slemova. To se od njega i očekivalo i znali smo da će da dođe dotle,” počinje na ovu temu Novak.

“Sada ide ta teža tranzicija iz juniorskog u profesionalni tenis. Nisam znao za neka nova pravila o kojima mi je njegov trener njegov pričao; ako završiš godinu u Top 10 juniora dobiješ 8,9 vajld-karti za Čelendžere naredne godine. To je neverovatno, fenomenalno. Zbog toga oni sada forsiraju i on igra juniorske turnire da što više bodova prikupi i bude plasiran među 10 da dobije te karte koje će mu mnogo pomoći. Jako je teška ta tranzicija, treba igrati i Fjučerse. Naravno, ako neko ima baš kvalitet to ide svojim putem, ali većina tenisera dosta godina provede na tom nivou. Nikako da probiju, da dođu do vrha ATP Tura. Nije lako, stvarno nije lako igrati Fjučerse u nekim mestima koja nemaju ni sudije, mesta na kojima su standardi turnira svetlosnu godinu iza onoga što mi ovde doživljavamo. Tako da, to je psihički i fizički veliki napor da se akumuliraju poeni da bi došao do Čelendžer nivoa. Onda on sam po sebi zahteva puno vremena da dođeš do prvih 100 da možeš da igraš Grend slemove. Marko je momak koji je jako vredan, koji je posvećen, koji sluša, prati, ima veliku želju i volju. Vidi se. Želim mu sve najbolje. Pratiću njegov razvoj i tu sam uvek da pomognem mladim teniserima", ponavlja reči o jednoj od njegovih najvažnijih misija.

