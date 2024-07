VELIKA BRITANIJA OVO NE MOŽE DA OPROSTI NOVAKU! Dobili su ŠAMAR i istorijsko "NE" od Srbina! DUŠA, PONOS, MAJČIN GROB...

Istorijska srpskog, ali i svetskog sporta bila bi drugačija da se pre više od dve decenije nije dogodilo istorijsko "ne".

Naime, tada je Novak Đoković, kao dečak, imao ponudu da promeni državljanstvo i postane Britanac.

Kada je Đoković imao 14 godina Britanci su ponudili pasoš, bolje uslove, posao roditeljima, kuću...

- To je bilo veoma primamljivo za moje roditelje u tom trenutku jer bi rešilo brojne probleme. Moji roditelji bi dobili posao, mi kuću, bila je sjajna ponuda. Nismo je prihvatili, rizikovali smo, nekako, nisam imao dobar osećaj za to - pričao je pre nekoliko godina Đoković u razgovoru sa Grejemom Besindžerom.

Razloge za istorijsko "ne" objasnila je njegova majka Dijana.

- Ne možete da prodate dušu i ono što ste. Nisam mogla da živim tamo, deca bi bolje živela, ali niko od nas ne bi bio srećan. Mislim da Novak nikada ne bi igrao za Veliku Britaniju kao što igra za Srbiju celom dušom - rekla je Dijana.

Njegov otac Srđan je pričao na tu temu u emisiji "Ćirilića" kod Milomira Marića:

- Ma, šta ti misliš Mariću, jesam li bio u dilemi? Ne, naravno da nisam. Kako možeš da prodaš dušu zarad para. Da budemo Englezi? Šta bi to bilo onda... Kako da se pojavim ocu ili kako bi otišao na grob svoje majke, da kažem moja deca su Englezi. Ili neki drugi, imali smo još ponuda. A kada smo dobili ponudu, mi smo se samo godinu dana pre toga uselili u svoj stan nakon čak 17 godina života po tuđim stanama po Beogradu. Pare ne mogu sve da plate, mogu, ali ne po svaku cenu. Tako se i moj Novak uvek ponaša. Ne može da da svoje ime i lik sponzorima koji nisu odraz njega. On se zdravo hrani, ponaša, on je sportista, ne može da reklamira nešto za šta se zalaže - pričao je Srđan.

Britanci su skovali potpuno jasan plan...

- Želeli su da upare Mareja i Đokovića da godinama budu prvaci Dejvis kupa, ali Novak je Srbin i rođen je ovde. Njegova bit je srpska bilo bi iluzorno pričati o tome. Ja im naravno nisam to odmah rekao, rekao sam da ćemo pričati sa decom kad se vratimo u Beograd. Ja sam rekao deci da imaju šansu da žive tamo i da dobijemo svi papire. Znate kakav je bio njihov odgovor? Nikakav. Ne postoji ta sila da se promeni ova situacija koja je sada i koja je bila do tada. Mi smo Srbi i ostaćemo Srbi do kraja.

