ALKARAZ SE DIVI NESTVARNOM NOVAKU! Nahvalio Đokovića pa PECNUO fudbalere Španije: Ja sam moj posao uradio, sad je red na njih!

Španski teniser Karlos Alkaraz osvojio je Vimbldon.

Alkaraz je u finalu savladao Novaka Đokovića sa 3:0 po setovima 6:2, 6:2. 7:6.

Španac je bi presrećan nakon odbrane trofeja u Londonu.

Igrao sam dobro, ali sam znao da je Novak sa druge strane, bilo mi je teško kad sam propuustio tri meč lopte. Set je otišao u taj -brejk i rekao sam sebi da moram da odigram svoj najbolji tenis,

Alkaraz je odbranio trofej osvojen prošle godine, a sada je vezao va grend slem turnira.

-"Bilo je 40:0 za mene i nisam ispratio to što je Đoković neverovatan borac iako sam znao da će tražiti svoju šansu. Bilo je teško za mene da ostanem miran i fokusiran posle te situacije, ali se ušlo u taj-brejk gde sam pokušao da igram najbolji tenis i zadovoljan sam što sam uspeo u tome. Srećan sam što sam u ovoj situaciji jer sam očigledno igrao dobro. Samo se borim i verujem u sebe, ne znam šta da kažem drugo, sjajna je stvar biti u društvu igrača koji su u istoj godini osvojili ove turnire jer ne smatram sebe velikim šampionom još uvek i trudim se da nastavim da idem svojim putem i da gradim svoju karijeru najbolje što mogu", skroman je Alkaras.

Alkaraz je još malo pričao o Đokoviću.

"Mogu da budem i bolji u tome, ali trudiću se najbolje što mogu. Jedna stvar, mnogo sam nervozan i zaboravio sam da čestitam Novaku Đokoviću i njegovom timu jer je ovo bilo jako teško za tebe, uradili ste neverovatan posao posle operacije i Rolan Garosa jer nismo ni znali da li ćeš igrati, a ti došao do finala. Ako se osećaš fizički dobro to je neverovatno, pričao sam sa timom o tome koliko je neverovatno da igraš mečeve i osvajaš poene par nedelja nakon operacije. Veliko poštovanje, sve čestitke. Moj tim i moja porodica su tu, hvala im na podršci i to tokom sve četiri nedelje, a ne samo danas. Hteo sam da budem u što boljoj formi i potrebna mi je bila sva ta podrška svakog dana jer je teško kada ste daleko od porodice i svojih ljudi pa vam hvala što ste uz mene i nadam se da ćemo imati još trenutaka poput ovog", istakao je Alkaras.

Upitan je gde će gledati utakmicu Španija - Engleska u finalu Evropskog prvenstva.

" Gledaću sigiurno negde sa svojim timom.Ja sam moj posao uradio, sada je red na fudbalere", rekao je Alkaraz kroz smeh.

