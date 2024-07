ĐOKOVIĆ JE SAMO JEDNOM PREGAŽEN OVAKO! Novak će DOBRO ZAPAMTITI Alkaraza: Sećate li se ko ga je JEDINI ubedljivije pobedio?

Novak Đoković odigrao je katastrofalan meč u finalu Vimbldona i poražen je od Karlosa Alkaraza sa 3:0 u setovima (6:2, 6:2, 7:6). Ovo je drugi najubedljiviji poraz u Novakovoj karijeri i samo jedan teniser ga je savladao na teži način.

Bio je to Rafael Nadal na Rolan Garosu 2020. godine kada je Novak osvojio samo sedam gemova (0:6, 2:6, 5:7). Sada ih je uzeo ukupno deset.

Porazi koji se takođe izdvajaju u Novakovoj karijeri su i onaj iz 2021. godine na US Openu kada je osvojio samo 12 gemova protiv Medvedeva (4:6, 4:6, 4:6), 2013. je na Vimbldonu stigao do 13 gemova protiv Marija (4:6, 5:7, 4:6), koliko i na US Openu protiv Nadala (2:6, 6:3, 4:6, 1:6).

