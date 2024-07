JAVIO SE NOVAKOV MRZITELJ I PONOVO POSLAO SRAMNU PORUKU! Neverovatno je koliko ovaj čovek NE VOLI Đokovića!

Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da osvoji Vimbldon pošto je u finalu bolji od njega bio Karlos Alkaraz sa 3:0.

Nije ovo bio Noletov dan, a uz to je Španac nerealno igrao, sve mu je išlo od ruke, pogađao je linije i jednostavno ovaj ishod je bio neminovan.

Kao i uvek nakon poraza Novaka javljaju se i oni koji su to jedva dočekali, a među njima je Nebojša Šofranac, poznati komentator u Crnoj Gori, koji je nekoliko puta u prošlosti kritikovao našeg tenisera i naslađivao se njegovim neuspesima.

To je uradio i ovaj put pa je ostavio sraman komentar na Fejsbuku u kome je po ko zna koji put veličao Novakov poraz.

- Kralj Karlos drugi!!! Kakva je ovo bila nadmoć i egzibicija, jednostavno bolji u svemu, brza misao, brze noge, varijacije, voleji, dijagonale, skraćene, jedan šou za istoriju do 6:2, 6:2, 5:4 i 40:0, ali i onakav promašen drajv volej je samo pokazao da je imao snage i klase da pobedi iz početka ako treba! Fenomenalni Karlos, on je taj koji će srušiti rekord 8 Vimbldona Federera i niko drugi, tek je napunio 21. Postao je najmlađi ikad što je spojio "Channel Slam, Rolan Garos - Vimbldon u nizu, 28 godina to nije uradio niko, od Borga 1980 do Nadala 2008! On je to uradio već, nema granica, fizički, mentalno i tehnički superioran! Ko voli sport danas je mogao samo da uživa, a biće ovoga još puno, puno. Sad sa Rafom u tandemu na Olimpijadi, grande España... - napisao je Šofranac.

Nažalost, ovakvih Novakomrzaca je sve više i biće ih dok god naš teniser bude igrao. Crnogorac je ovim "veličanjem" Alkaraza, ali na račun Srbina dodatno pokazao da zapravo više mrzi Đokovića nego što voli bilo koga, a kamoli mladog Španca koji mu nije ništa.

Iz ovoga se može izvući da je srpski teniser svojim uspesima onima koji ga ne vole zabio "prst u oko" i da oni zbog toga koriste svaku priliku da ga spuštaju i prozivaju.

Kao što se mnogo puta do sada pokazalo Nole najviše crpi snagu upravo od strane svih onih koji ga ne vole i te negativne "strelice pretvara" u svoj uspeh. Ako Crnogorac sa tim očigledno nije upoznat najbolje je da pogleda meč sa Federerom iz 2019. godine u finalu Vimbldona ili duel sa istim protivnikom na US Openu 2011. godine.

