NOVAK ODUŠEVIO POSLE PORAZA OD ALKARAZA! Đoković najavio NAPAD na OLIMPIJSKO ZLATO!

Novak Đoković je poražen u finalu Vimbldona od Karlosa Alkaraza rezultatom 3:0, a u obraćanju medijima posle susreta bio je nikad iskreniji.

Počeo je čestitkom za Karlosa.

- Velike čestitke, zaslužio je. Bio je Alkaraz bolji od početka do kraja. Produžio sam malo meč tako što sam spasao tri meč lopte, ali jednostavno je igrao kvalitetnije, bilo je neizbežno da pobedi. Igrao je svaki udarac bolje od mene, ne mislim da sam mogao mnogo toga da uradim. Nije mi dozvoljavao mnogo lakih poena na servis, dobro me je čitao, igrao raznovrsno. Nikada ga nisam video da servira tako brzo, možda sam nešto propustio na ovom turniru… Nadigrao me je

Prošle godine sam dobio prvi set sa 6:1, njemu je to bilo prvo vimbldonsko finale… Imao sam set loptu u drugom setu, mogao je tada kraj da bude drugačiji, ali izgubio sam u epskom meču u pet setova. Ovoga puta je on bio dominantan, sve se vrtelo oko njega i zasluženo je pobedio.

Đoković je pre samo mesec i po dana imao operaciju meniskusa desnog kolena u Parizu. Zato je uopšte igranje na Vimbldonu video kao jednu veliku pobedu.

foto: James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Da mi je neko pre tri-četiri nedelje da igram finale Vimbldona… Sad jeste razočaranje i gorak ukus, ali ovo mora da bude uspeh. Uvek mogu da budem samokritičan, da nađem mane, što već radim i vidim, kako je trebalo neke stvari drugačije da realizujem, ali ne mislim da bi to mnogo promenilo – bio je za pola koraka ispred uvek.

Za Đokovića nema odmora. On sada mora da se prebaci sa trave na šljaku na kojoj ga čeka igranje na Olimpijskim igrama. Olimpijski turnir u Parizu počinje 27. jula i igraće se na Rolan Garosu.

- Prvi gem je bio veoma dug, on je odmah na startu bio spreman da igra na najvišem nivou, za razliku od prošle godine. Bio je tu, bio je spreman. I dalje nastavljam, nameravam da igram na Olimpijskim igrama, nadam se da ću se boriti za medalju. Druga podloga, tamo sam se povredio… Da vidimo kako ću se osećati mentalno i fizički, nadam se da ću uspeti da nađem pravi tenis. Što se tiče Vimbldona, nemam ograničenja u glavi, želeo bih da igram još, vratiću se. O pripremi za Vimbldon. - Priprema nije bila idealna – radio sam uporedo kondicioni i teniski deo s jedne, i rehabilitaciju s druge strane. Ipak, kako je turnir odmicao, osećao sam se sve bolje i došao do finala. U nekim mečevima sam igrao jako dobro, ali danas sam video da sam bio pola koraka iza njega u svakom smislu. To je realnost koju sad moram da prihvatim, nadam se da će biti drugačije sledeći put kada budemo igrali.

Objasnio je i šta se desilo i na brejk loptama kada je odservirao duple servis greške.

- Bilo je vetrovito, čitav turnir. To se možda ne primećuje, ali vetar je nepredvediv i menja pravac. Mene dodatno remetilo što sam imao pritisak preko riterna, servirao je bombe, ne pamtim da je tako servirao. To je novina. Možda sam nešto propustio, ni na ovom turniru nije servirao jako, ali, eto, svaka čast. Nadmudrio me je u svakom segmentu igre. Prva dva seta nisam tu, treći sam se vratio, spasio sam meč lopte, dobio sam podršku od publike što je fino. Nažalost, takva je realnost. Možemo da pričamo o razlozima, ali on je bio mnogo bolji. Imalo je možda uticaja što se nisam spremao kako se obično pripreman za ovaj turnir. Sama činjenica da sam pre četiri nedelje, nisam držao reket u rukama, a sada u finalu Vimbldona. Veliki je uspeh za 99 odsto igrača da uđu u finalu, a možda sam navikao navijače da je sve neuspeh osim titule. Sa tim moram da se borim interno, ne želim da zvuči da kukam, imao sam neverovatne rezultate širom sveta. Naravno da je razočaravajuće. Gorak ukus u ustima. Kada sam već došao do finala, naravno da sam verovao da mogu do pobede, ali sam dobio klempu, što se kaže, od Alkaraza koji je bio u svakom aspektu bio bolji za pola koraka.

Đoković je nekoliko puta do sada isticao da je njegov glavni cilj u 2024. godini zlato na Olimpijskim igrama, sada je tom cilju dodao i dobar rezultat na US Openu.

- Olimpijske igre i US open su glavni ciljevi, nadam se da ću biti na svom najboljem nivou na tim turnirima. Daje mi samopouzdanje što sam došao do finala Vimbldona, Siner i Alkaraz su ubedljivo najbolji ove godine, a ja osećam da nisam na tom nivou. Kako bih imao šansu da ih pobedim na OI ili na US openu, moraću da igram mnogo bolje i da se bolje osećam. Radiću na tome, imao sam već takvih iskustava – obično ojačam i izdignem se kada naiđu prepreke.

Nije pokazivao mnogo emocije Đoković na samom meču.

foto: James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia

- To ljudi stalno govore, kada sam ravan, to je izraz, emotivno, da nemam oscilacije i da ne pokazujem emocije. Kažu da je to razlog poraza, ali ne može biti razlog. Nekada želiš da izbaciš nešto, a nekada pokušavaš da nađeš balans i emotivni i zadržiš fokus, da konzerviraš energiju, a ne destruktivno. Sad možemo da nagađamo, da sam ja početkom drugom seta da vrištim i svađam se sa ljudima, da bi mi to pomoglo... To sumnjam. Ne želim da tražim izgovore za meč danas koji je bio na njegovoj strani, dominacija, svaka čast za momka. Sportski rečeno, razbio me je.

O smeni generacije.

- Ljudi traže nešto novo, nekog da odmeni... Mnogi nisu zadovoljni možda što sam ja tu pa traže nekog novog lidera. Ali, dobro, to je sastavni deo moje karijere, kako radim, živim... ljudi su tu da pričaju, svako ima pravo da iskaže svoje mišljenje, što je veća pozornica, zvučnije će biti. Kada pričamo o rezultatima, Alkaraz zaslužuj zaslužuje da bude deo priče o smeni generacija, Siner takođe ove godine sa rezultatima. Drugi, drugi ne zaslužuju deo te diskusije. Treba da se dokaže na licu mestu, pa onda možeš da potkrepiš priče. Ljudi koji nisu bili ni blizu Centralnom terena, to je prohujalo s vihorom...

Pehar mu je predala princeza Kejt koja se borila sa kancerom. Nole je otkrio šta joj je rekao.

foto: John Walton / PA Images / Profimedia

- Rekao sam joj da mi je drago što je vidim u dobrom stanju, to je vrlo bitno za zemlju, za kraljevsku porodicu. Veliku podršku daju ovom turniru, njena sestra je igrala tenis dosta vremena i veoma poštuju i uvažavaju igru, razumeju je. To je sjajno, da imate toliku podršku od kraljevske porodice - zaključio je Đoković.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

00:30 Novak i Nik igraju tenis