NOVAK VRLO ISKREN I MIRAN NAKON DUELA: Razbio me je! Srbin istakao razloge poraza pa ZAGRMEO o smeni generacija!

Srpski teniser Novak Đoković poražen je od Karlosa Alkaraza 3:0 u finalu Vimbldona.

U delu konferencije za medije na srpskom jeziku,Novak je bio zamoljen da prvo prokomentariše činjenicu da je on odservirao dve duple servis greške na dve brejk lopte Alkaraza, da bi zatim I Alkarazov servis na meč loptama u trećem setu takođe stao.

Da li je posredi bilo nešto neuobičajeno?

- Ceo turnir je bio vetrovit, vreme je bilo zaista teško tokom cele nedelje i uslovi su bili takvi da je tok igre bivao često nepredvidiv. Ono što je meni pravilo problem je bio pritisak koji je on pravio na moj ritern, napadao moje servise i igrao veoma agresivno i precizno. Danas je servirao “bombe”, i ne pamtim da sam ga ikad gledao ili igrao protiv njega a da je servirao preko 135 milja na sat u kontinuitetu, tako da je to bila neka novIna u našim mečevima. Ponavljam, možda sam nešto propustio ali tokom celog turnira nisam video da je tako snažno servirao.

foto: James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Svaka mu čast, nadigrao me je i nadmudrio u svakom segmentu igre. Ja praktično nisam bio na terenu prva dva seta; u trećem sam se vratio, pokušao da se rezultatski vratim u igru, spasio meč lopte i dobio podršku publike. Ipak, to je potrajalo samo do kraja taj-brejka, i možemo do sutra da pričamo šta se desilo I iz kojih razloga – ali je on bio mnogo bolji. Verovatno je jedan od razloga za to bio što se ovoga puta nisam spremao kako sam se uobičajeno spremao za ovaj turnir, morao da kombinujem rehabilitaciju sa pripremama zbog operacije povrede koju sam imao - podvlači Novak i dodaje:

- Sama činjenica da pre 4 nedelje nisam držao reket u rukama me navodi na to da moram da budem zadovoljan postignutim jer je plasman u finale Grend slema za 99% igrača veliki uspeh. Navikao sam na to da je sve osim šampionske titule neuspeh, I to je možda kletva velikih uspeha I nešto sa čim treba interno da se borim.

foto: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

- Zbog ovog poraza danas svakako ne bih trebao da kukam jer sam imao dobre uspehe i na ovom I na drugim turnirima širom sveta i u ovoj godini. Razočaravajući je način na koji sam izgubio I igrao prva dva seta, jer je ovo ipak Vimbldon I verovao sam da sam ulaskom u finale imao šanse da ga pobedim. Ipak, danas je Alkaraz u svemu bio za barem pola koraka ispred mene; to je moj utisak, i to je sve što imam da kažem - ponavlja već izrečeno Novak.

- Ljudi često umeju da govore da ne pokazujem emocije kada izgubim u ovakvim mečevima i kažu da je to razlog poraza. To ne može da bude razlog za neuspehe, jer postoje mečevi kada je potrebno da izbaciš nešto iz sebe, a opet I oni kada pokušavaš da zadržiš mir, fokus i pronađeš optimalan balans u sebi kroz konzerviranje energije i uoptrebljavaš je za ono što je konstruktivno a ne destruktvno. Možemo da nagađamo šta bi bilo da sam početkom drugog seta krenuo da se svađam, da vičem, ali ne želim da tražim izgovore za meč danas u kome je on dominirao u svakom aspektu igre. Sve čestitke za momka, I sportski rečeno – razbio me je, I idemo dalje - potvrdio je Novak.

foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

Kako se Novak oseća kada se priča o smeni generacija – što se danas moglo čuti i od Kirjosa I drugih komentatora?

- To je normalno da se dešava, i mnogi možda nisu ni zadovoljni time što sam ja tu dok traže novog lidera. To je sastavni deo moje karijere I ekosistema u kojem ja funkcionišem, živim i radim. Svako ima pravo da iskaže svoje mišljenje, i što je pozornica veća i mikrofon veći to će se te izjave dalje čuti.

- Ali kada pričamo o rezultatima Alkaraza, on zaslužuje da bude deo diskusije o smeni generacija – jer je bio broj 1 na svetu, osvojio četiri Slema za 21 godinu. Tu pripada i Siner, ali drugi verovatno ne – jer prvo treba da dođeš do rezultata I njima potkrepiš takve priče. A sada – kada svakojaki ljudi pričaju o tome a da nisu bili ni blizu centralnog terena ili Grend slem titula – to je već prohujalo sa vihorom… - zaključuje Novak Đoković.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

00:30 Australijan open, Novak Đoković, navijači, Melburn, tenis