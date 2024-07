KAKVE REČI KARLOSA ALKARAZA ZA NOVAKA ĐOKOVIĆA: Mladi Španac ODUŠEVIO, prepun je poštovanja za SUPERMENA!

Karlos Alkaraz je bio prejak za Novaka Đokovića u finalu Vimbldona, slavio je rezultatom 3:0, a na konferenciji za medije blistao je.

"Presrećan sam i ponosan što sam odbranio titulu”, kratko odgovara sjajni Alkaraz posle ovog monumentalnog uspeha na konferenciji za medije, a onda se brzo prebacuje na narednu temu od važnosti za sportsku Španiju danas:

“Gledaću prvo poluvreme fudbala tokom Bala šampiona na telefonu, a drugo na TV u drugoj prostoriji mesta gde će se bal održavati. Ne mogu to nikako da propustim jer to finale toliko znači za našu naciju. Oni su mene gledali, sada ću ja i njih da podržim”, jasno je šta je prioritet za mladog asa.

“Novak nije igrao na svom nivou prva dva seta. Osećam se sjajno time što sam osvojio u istoj sezoni Rolan Garos i Vimbldon I time ušao u krug retkih koji su to uspeli. Želeo sam da ovaj uspeh iz prošle godine ponovim, i osećanje je isto. Ne mislim previše o statistici koja, između ostalog, kaže da sam najmlađi koji je osvojio takozvani “Dupli”; lepo je iskusiti sve ovo na početku moje karijere, ali moram da nastavim dalje i nastavim da napredujem. Želim da na kraju karijere budem za velikim stolom sa velikanima, to je moj san i nije bitno da li sam do 21. Osvojio 4 slema. Ako ne budem nastavio ovako dalje, to neće imati preveliki značaj”, ističe Španac.

Ako se zna da niko od velike trojke nije osvojio 4 titule pre 22. Godine, koje su njegove ambicije – da osvoji 25, 30 titula?

“Srećan sam i ponosan na ostvarenje mog tima, sve što smo do sada postigli je zaista bilo neveroavtno. Želim da nastavim da se usavršavam, da pobeđujem – i to mi je jedino sada značajno. Ne znam koje su moje granice i ne želim da o tome razmišljam, već da nastavim da sanjam i uživam u ovim momentima. Videćemo šta će biti do kraja karijere – 15, 25, 30 ili ovih četiri. Želim samo da radim i uživam sada, pa ćemo videti šta će se dalje dešavati”, jasan je Karlos.

“Novak je I dalje supermen za mene jer sve što je on uradio posle hirurškog zahvata do danas je neverovatno. Iskreno sam pričao sa svojim timom o tome kako je Novak uradio nešto zaista izuzetno, da se osposobi da uopšte nastupa a zatim dođe do finala. To je kosmički uspeh. Danas ga jesam pobedio, ali je za mene Novak I dalje kao supermen”, oduševljava odgovorom Karlos.

“Dizao sam nivo servisa iz meča u meč, gde je prvi bio zaista loš. Radio sam na servisu tokom dana pauze, fokusirao se na taj cilj i ispostavilo se da je danas bio jedno od mojih najjačih oružja. U svemu moram da nastavim sa radom, da napredujem kako bi današnja igra mogla da bude redovni deo mojih nastupa”, jasan je on.

Da li smatra da su on i Janik sada potpuni gospodari situacije u tenisu, posle osvajanja svih slemova u ovoj sezoni do sada?

“Mislim da je odlično za tenis to što smo nas dvojica do sada uradili I što će se “nova lica” boriti za najviši plasman na turnirima. Veoma mi je drago što je Janik tu, više puta sam isticao da imamo odlično rivalstvo i da kao mladi pozitivno utičemo na tenis uopšte”, naglašava Alkaraz.

Ovo je bio prvi put da je komforno pobedio u finalu Grend slema, pa se pitanje odnosilo na to da li se danas pre meča već posebno osećao – ili barem u odnosu na 2023.?

“Iskreno, jesam se osećao drugačije nego prošle godine jer mi ova situacija nije bila nova. Znao sam šta ne smem da ponovim iz prošle godine, šta bih trebao da unapredim. Bio sam mnogo mirniji nego pre, nastojao da ne mislim o meču već samo pregledavao neke snimke. Odlično sam se zagrejao, bio potpuno miran - ali sam osetio blagu tenziju sat i po pre izlaska na teren. Dobro sam se nosio tokom celog meča, u poređenju sa prošlom godinu kada je to izgledalo potpuno drugačije. Sada je sve bilo mnogo bolje za mene”, zaključuje sjajni Alkaraz.

