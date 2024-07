"NOLE MORA DA PROMENI JEDNU STVAR PRED OLIMPIJSKE IGRE" Teniski analitičar: Tranzicija sa trave na šljaku je VELIKI IZAZOV

Najtrofejniji teniser u istoriji ovog sporta Novak Đoković poražen je u finalu Vimbldona od Španca Karlosa Alkaraza sa 3:0 (6:2, 6:2, 7:6). Đokoviću se dugo nije desilo da bude ovako ubedljivo poražen, ali ono što uliva nadu je da je Nole stigao do prvog finala ove godine, i to posle operacije kolena.

Ono što da sledeće čeka ove sezone su Olimpijske igre u Parizu, jedino takmičenje koje nikada u životu nije osvojio. Tim povodom gost jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji bio je teniski analitičar Vuk Brajović, koji je u razgovoru sa našim novinarom Milanom Raševićem prokomentarisao jučerašnje finale.

- Novak jeste ubedljivo izgubio, ali pamtimo i teži porazm onaj sa Rolan Garosa 2020. I tada ga je pobedio Španac, ali onaj poznatiji, Rafael Nadal sa 6:0, 6:2, 7:5. Ipak, i sam Alkaraz je juče priznao koliko je Novak impresivan. Pitali su ga da li i dalje smatrate da je Đoković supermen. On rekao svakako, za mene Novak jeste supermen, pošto ostvariti to posle operacije, koja je bila tek pet nedelja pre ovog velikog finala, to je zaista impresivno i on je odao priznanje Novaku - rekao je Brajović.

Raševića je zanimalo da li je ovaj meč označio smenu generacija, i da je novi as sa trona skinuo najvećeg u istoriji.

- Mi smo bili svedoci tih sudara i nešto ranije. Videli smo kako je Siner odigrao protiv Novaka u polufinalu Melburna. Videli smo, naravno, i prošle godine na Vimbldonu kako je Alkaraz odigrao. To je bio mnogo napetiji meč, a Alkaraz je u njega ušao nervozniji. Prvi put je bio na tako velikoj sceni najvećeg i najvažnijeg turnira na svetu. Ali ovoga puta je bio izuzetno spreman, od samog početka napadao je sve. Novak je bio taj koji je bio, takoreći, na zadnjoj nozi. Ono što je Alkaraz odigrao, a što se pre svega zasnivalo na brzini, je bio ključ za ovako impresivnu pobedu. Kad neko toliko uspešno izvede ovakav plan igre, tu ne možeš previše.

Drugu nedelju vimbldonskog turnira obeležilo je i Novakovo prepucavanje s publikom i "sviranje violine" nakon mečeva.

- Novaka je to umelo da motiviše prethodnih godina. Sad je u svom varijetetu izabrao da uvrsti violinu. Pre svega zbog ćerkice Tare koja svira ovaj divni instrument. Ali na tenisku publiku na Vimbldonu utiče Pims (alkoholno koktel, karakterističan za Vimbldon) nego li neko poznavanje ove divne igre. Novak je takođe imao neke reči za one poput Pirsa Morgana na pres konferenciji. Rekao je, okej, kada mene kritikuju ljudi koji su igrali finale grend slema, koji su bili na Centralnom terenu, to je u redu. Ali mene kritikuju oni koji nisu ni blizu negde bili, to je kao lanjski sneg.

Brajović se dotakao i predstojećeg turnira, odnosno Olimpijskih igara u Parizu, što je poslednja šansa za Noletovo zlato.

- Vrlo težak zadatak. Tranzicija sa trave na šljaku je izuzetno zahtevna. Novak će se sigurno potpuno posvetiti pripremama, a drugo, i da ojača, i da fizički bude više prisutan nego što je bio na meču protiv Alkaraza. Postoji mogućnost, teoretska, da će možda odigrati prva kola na turniru u Umagu, ali, kažemo, to je samo teoretska mogućnost. Ali smo videli ovde u Vimbldonu da je moguće imati neke dobre test mečeve, tako da nadamo se da će Novak učiniti sve da bude nekoliko koraka bliže svom velikom ostvarenju.

